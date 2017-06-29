«Пьяный» вандализм необходимо искоренять

Жители города Пензы обратились в Законодательное собрание Пензенской области и Администрацию города с инициативой:

В последнее время сильно участились случаи вандализма в общественных местах. Недоброжелатели разрушают и портят скульптуры, лавочки, фонарные столбы — в общем, всё, до чего могут дотянуться.

Например, в течении последние пару месяцев было три подобных акта: в "Спутнике" разгромили тропу здоровья, на Фонтанной площади сломали "Лайк", в городе Заречном обломали лосю рога.

Чаще всего эти случаи остаются безнаказанными. Эта ситуация ставит в опасное состояние каждый памятник и каждое общественное место в городе Пензе.

Я считаю, что для пресечения такого рода "развлечения" для недалёких горожан необходимо ужесточить текущие штрафные санкции к нарушителям.

Кроме этого, для повышения результатов оперативного расследования, необходимо устанавливать камеры видеонаблюдения в местах отдыха граждан, а также устанавливать камеры наблюдения у всех памятных мест, скульптур и архитектурных памятников.