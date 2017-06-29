Политсовет «Единой России» утвердил списки на выборы в Закcобрание

Политсовет «Единой России» утвердил списки на выборы в Законодательное Собрание, которые пройдут в сентябре. Возглавил общеобластной партийный список Иван Белозерцев. Заседание проходило под председательством секретаря отделения, председателя Законодательного Собрания области Валерия Лидина.

«Вместе с Губернатором в состав общеобластного списка вошел Виктор Кондрашин, член Совета Федерации и я, как секретарь регионального отделения партии «Единая Россия». Мы также рассмотрели сегодня проект программы, с которой пойдем на выборы 10 сентября. Она сформирована на основе пожеланий и предложений, которые были высказаны в ходе дебатов и встреч с избирателями», – сообщил Валерий Лидин.