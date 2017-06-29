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Политсовет «Единой России» утвердил списки на выборы в Закcобрание
Сегодня в Пензе
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Политсовет «Единой России» утвердил списки на выборы в Законодательное Собрание, которые пройдут в сентябре. Возглавил общеобластной партийный список Иван Белозерцев. Заседание проходило под председательством секретаря отделения, председателя Законодательного Собрания области Валерия Лидина.
«Вместе с Губернатором в состав общеобластного списка вошел Виктор Кондрашин, член Совета Федерации и я, как секретарь регионального отделения партии «Единая Россия». Мы также рассмотрели сегодня проект программы, с которой пойдем на выборы 10 сентября. Она сформирована на основе пожеланий и предложений, которые были высказаны в ходе дебатов и встреч с избирателями», – сообщил Валерий Лидин.
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