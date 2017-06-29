Доноры в погонах как никто другой знают, насколько важно сдавать кровь. Последовать своему примеру они призвали всех пензенцев в рамках акции.

«Сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе принимают участие в мероприятиях по сдаче крови не только для тех людей, которые получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, но и для пополнения банка крови в целом», – сообщил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Мобильный пункт забора крови расположился возле здания Управления ГИБДД. Участниками акции стали более 50 автоинспекторов. Они пополнили банк гемокомпонентов более чем на 20 литров цельной донорской крови.

«Это очень важно, так как кровь востребована в экстренных случаях. И замены крови донора в настоящее время не существует», – подчеркнул врач-трансфузиолог Пензенского областного клинического центра крови Вячеслав Эрюжев.

Перед донацией сотрудников управления попросили заполнить анкету донора, пройти медосмотр и сдать кровь на анализ.