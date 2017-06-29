Задержаны за распространение

На новом месте работы – всего неделю. Задание несложное, но прибыльное. Сотрудники полиции задержали в Пензе уроженцев Брянской области, которые занимались распространением наркотических средств на территории города. Оптовую закладку распространители забрали в пригороде Пензы, расфасовав на более мелкие дозы, они должны были разнести наркотик по точкам.

«После их задержания во время обыска на съемной квартире нами было обнаружено и изъято порядка 2,5 кг синтетического наркотика. И после анализа их гаджетов также на территории г. Пензы было изъято 25 тайников с наркотическим средством», – сообщил начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.

В настоящее время один из задержанных заключен под стражу.