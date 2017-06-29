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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 30 июня 2017
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В очередную субботу жителей Пензенской области приглашают сделать УЗИ
Сегодня в Пензе
 

Во вторую субботу июля, 8-го числа, поликлиники Пензенской области будут открыты для жителей региона, желающих пройти УЗИ-обследование.

Взрослые пациенты смогут сделать исследование какой либо анатомической зоны на базе следующих поликлиник города:
— поликлиника № 1 (ул. Набережная р. Мойки, 51) – УЗИ сердца;
— поликлиника № 3 (ул. Светлая, 1) – УЗИ органов брюшной полости, УЗИ почек и органов малого таза;
— поликлиника № 4 (ул. Парковая, 3) - УЗИ органов брюшной полости, УЗИ почек и органов малого таза;
— поликлиника № 5 (пр-д Жемчужный, 8а) - УЗИ матки и женских половых органов, УЗИ щитовидной железы;
— поликлиника № 7 (ул. Аустрина, 160) - УЗИ органов брюшной полости, УЗИ почек и органов малого таза,  УЗИ матки и женских половых органов, УЗИ щитовидной  железы;
— поликлиника № 8 (ул. Краснова, 60) - УЗИ органов брюшной полости;
— поликлиника № 9 (ул. Баумана, 65) - УЗИ органов брюшной полости, УЗИ почек и органов малого таза, УЗИ щитовидной железы;
— поликлиника № 14 (ул. Стасова, 7) - УЗИ органов брюшной полости, УЗИ почек и органов малого таза,  УЗИ матки и женских половых органов, УЗИ щитовидной  железы.

Для детского населения г. Пензы УЗИ-исследования (УЗИ органов брюшной полости, почек и органов малого таза,  половых органов, щитовидной  железы, а также сердца) будут организованы на базе ГБУЗ «Городская детская поликлиника» по адресу: 1-й пр-д Рахманинова, 12.

Запись пациентов осуществляется  по телефонам Контакт-центра:
- для взрослого населения - 999-130;
- для детского населения – 990-130.

Жителям районов области необходимо уточнить о проводимой акции в регистратуре соответствующей медицинской организации лечебного учреждения.

Жители, которые не успеют по тем или иным причинам пройти обследование 8 июля 2017 года, будут иметь возможность сделать обследование также в очередную субботу, но уже 15 июля 2017 года. Список медицинских организаций, где будет организовано исследование, будет опубликован дополнительно.

Новость: Министерство здравоохранения Пензенской области 29 июня 2017
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