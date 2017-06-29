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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 30 июня 2017
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Ремонт камеры и замене запорной арматуры магистрального водопровода в районе смотровой площадки «Росток»
Сегодня в Пензе
 

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев проконтролировал ход плановых работ по ремонту камеры и замене запорной арматуры магистрального водопровода в районе смотровой площадки «Росток». Данные мероприятия ведутся в рамках первой очереди капитального ремонта набережной реки Суры и позволят обеспечить условия для выполнения «дорожной карты» и дальнейшего беспрепятственного благоустройства территории. Вместе с главой на объект выехали начальник Управления ЖКХ города Андрей Гришин, технический директор ООО «Горводоканал» Николай Грунтов.

По словам Николая Грунтова,  потребители в восемь утра сегодняшнего дня были отключены от ресурса, после чего началась откачка воды из системы. На объекте сконцентрирован большой объем бригад и техники, для того чтобы работы велись интенсивно. Существующие затворы d=800 и d=700 будут заменены на новые – импортного производства.

Глава нацелил ответственных лиц на то, чтобы ремонтные мероприятия были выполнены качественно, несмотря на сжатые сроки.

–У вас должно быть понимание, что набережная – это объект социально значимый и дорогостоящий. Нужно приложить все усилия, чтобы, выполнив ремонт на этом участке, мы больше не возвращались к нему и не нарушали земляными работами благоустройство после реализации проекта, – поставил задачу Виктор Кувайцев.

Глава исполнительной власти города подчеркнул, что будет держать данный вопрос на особом контроле.

– Подачу водоснабжения необходимо восстановить своевременно, – добавил он. 

Новость: Администрация города Пензы 29 июня 2017
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