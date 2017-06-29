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 Пятница, 30 июня 2017
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«Читаем с мамой, читаем сами»
Сегодня в Пензе
 

Чтение в кругу семьи имеет особое значение для развития ребенка и приобщения его к книге. Совместное чтение и обсуждение прочитанного сближает взрослых и детей, объединяет их духовно. 

На этом основана авторская Программа по возрождению семейного чтения «Читаем с мамой, читаем сами», которая реализуется в Пензенской областной библиотеке для детей и юношества в течение 5 лет.

В последнем сезоне, с сентября 2016 г. по май 2017 г., программная деятельность осуществлялась в дошкольных образовательных учреждениях № 8 «Машенька» и № 99 «Карусель». В них открыты передвижные библиотеки, фондами которых с удовольствием пользуются около 100 семей. Большинство из них посещали и детские отделы стационарной библиотеки. Около 200 дошкольников и их родителей приняли участие в 40 различных библиотечных мероприятиях: дети - в литературно-познавательных викторинах, виртуальных путешествиях и откровенных разговорах; взрослые – в родительских собраниях, которые для них проводили библиотечные психологи.

В творческой мастерской «Создаем праздник своими руками» они знакомились с увлекательными художественными произведениями, осваивали декоративно-прикладные техники - мозаику, чулочное шитье, лепку из теста и пластилина, декупаж, чтобы проиллюстрировать прочитанные книги и создать оригинальные сувениры.

С большим успехом в библиотеке прошли литературные квесты и вечера семейного отдыха «В царстве снежной королевы», «Чудеса и тайны книг Дж. Роулинг», а также увлекательный семейный турпоход «По страницам книг о природе».

На заключительном мероприятии сезона – игре-конкурсе «Семья. Книга. Творчество» - победителем в номинации «Самая читающая семья» признана семья Громиковых. Самой активной среди конкурсантов стала семья Лебедевых, а звания «Самая творческая семья» были удостоены Епифановы.

В летний период для участников Программы в библиотеке проводится творческий конкурс «Любимая книга нашей семьи». Его результаты будут подведены к началу следующего программного сезона.

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