|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В Пензенской области 8 июля 2017 года будут отмечать Всероссийский День семьи, любви и верности
Сегодня в Пензе
|
В Пензенской области 8 июля 2017 года будут отмечать Всероссийский День семьи, любви и верности. Одно из общих мероприятий, объединяющих празднование во всех уголках России – вручение Медали «За любовь и верность». Медаль ежегодно вручается супружеским парам, прожившим в браке 25 и более лет, подающим пример крепости семейных устоев, воспитавшим детей достойными членами общества. В Пензенской области основное торжественное мероприятие пройдет 7 июля 2017 года в органном зале Пензенской областной филармонии. Во время торжественного мероприятия, которое начнется в 10.00, пройдет церемония награждения 70 заслуженных семейных пар Пензенской области. В праздновании примет участие Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин. Символом Дня семьи выбрана ромашка - полевой цветок, самый распространённый в это время года в России, символизирующий мечты о любви и верности.
В Пензенской области 8 июля 2017 года будут отмечать Всероссийский День семьи, любви и верности. Одно из общих мероприятий, объединяющих празднование во всех уголках России – вручение Медали «За любовь и верность». Медаль ежегодно вручается супружеским парам, прожившим в браке 25 и более лет, подающим пример крепости семейных устоев, воспитавшим детей достойными членами общества.
В Пензенской области основное торжественное мероприятие пройдет 7 июля 2017 года в органном зале Пензенской областной филармонии. Во время торжественного мероприятия, которое начнется в 10.00, пройдет церемония награждения 70 заслуженных семейных пар Пензенской области.
В праздновании примет участие Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.
Символом Дня семьи выбрана ромашка - полевой цветок, самый распространённый в это время года в России, символизирующий мечты о любви и верности.
Новость: Министерство образования Пензенской области 29 июня 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru