В Пензенской области 8 июля 2017 года будут отмечать Всероссийский День семьи, любви и верности. Одно из общих мероприятий, объединяющих празднование во всех уголках России – вручение Медали «За любовь и верность». Медаль ежегодно вручается супружеским парам, прожившим в браке 25 и более лет, подающим пример крепости семейных устоев, воспитавшим детей достойными членами общества.

В Пензенской области основное торжественное мероприятие пройдет 7 июля 2017 года в органном зале Пензенской областной филармонии. Во время торжественного мероприятия, которое начнется в 10.00, пройдет церемония награждения 70 заслуженных семейных пар Пензенской области.

В праздновании примет участие Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, Председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.



Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. Впервые он отмечался в 2008 году, который был объявлен годом семьи. Этот праздник в России учрежден по инициативе депутатов Государственной Думы, которая была поддержана всеми традиционными религиозными организациями России. Оргкомитет праздника возглавила Президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева.

Символом Дня семьи выбрана ромашка - полевой цветок, самый распространённый в это время года в России, символизирующий мечты о любви и верности.