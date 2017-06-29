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В р.п.Тамала Пензенской области состоялся Областной фестиваль «Сурская Гармонь»
Сегодня в Пензе
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Ведущая мероприятия - Симакова Ольга, хормейстер ансамбля народной песни "Славяне" Пензенского областного Дома народного творчества. Перед началом фестиваля на площади поселка Тамала была организована выставка-продажа народно-художественных промыслов и национальной кухни, работали тематические площадки с мастер-классами. На сценической площадке гостей фестиваля встретили творческие коллективы, гармонисты и баянисты Тамалинского района, а также ансамбль народной песни «Славяне» Пензенского областного Дома народного творчества. В 18.00 открылся областной фестиваль "Сурская гармонь" с приветственных слов заместителя Министра культуры и туризма Пензенской области, Карпова В.В. В концертной программе фестиваля также приняли участие гармонисты из Бековского района Пензенской области. В заключении состоялось торжественное награждение участников областного фестиваля.
Ведущая мероприятия - Симакова Ольга, хормейстер ансамбля народной песни "Славяне" Пензенского областного Дома народного творчества.
Перед началом фестиваля на площади поселка Тамала была организована выставка-продажа народно-художественных промыслов и национальной кухни, работали тематические площадки с мастер-классами.
На сценической площадке гостей фестиваля встретили творческие коллективы, гармонисты и баянисты Тамалинского района, а также ансамбль народной песни «Славяне» Пензенского областного Дома народного творчества.
В 18.00 открылся областной фестиваль "Сурская гармонь" с приветственных слов заместителя Министра культуры и туризма Пензенской области, Карпова В.В.
В концертной программе фестиваля также приняли участие гармонисты из Бековского района Пензенской области.
В заключении состоялось торжественное награждение участников областного фестиваля.
Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 29 июня 2017
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