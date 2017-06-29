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«Гвардейцев» наградили
Сегодня в Пензе
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У этих ребят в камуфляже времени на безделье не было ни минуты. Они не только науку побеждать изучали, но и выявляли сильнейших в спорте. Организаторы составили программу стартов весьма обширную. Мини-футбол, волейбол, баскетбол, пейнтбол, ориентирование, стрельба из винтовки и дартс. В этой смене успех прошлого года пензенские юнармейцы повторить не смогли, но и в аутсайдерах также не оказались.
«Они – все победители, достойно провели эту смену, без потерь и без травм. И мы сегодня приняли решение перед закрытием провести награждение победивших команд», – отметил директор ОСОЛ «Гвардеец-2» Михаил Носачев.
Не только почетные грамоты и кубки. Среди призов – инвентарь для создания комфорта в беспокойной походной жизни – спальные мешки, радиочасы, рюкзаки и многое другое. В соответствии с достижениями в боевой, политической и спортивной подготовке.
«Я сам прошел армейскую службу, всегда считал и буду считать, что в таких лагерях воспитывают настоящих мужчин», – подчеркнул заместитель председателя Правительства Пензенской области Олег Ягов.
Первая смена «Гвардейца» для мальчишек из регионов Поволжья, Луганска и Донецка подошла к концу. Но – не лагерная жизнь. Большинство надеются снова встретиться с друзьями в стенах Пензенского артинститута.
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