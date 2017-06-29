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 Пятница, 30 июня 2017
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Наш дом-наш двор
Сегодня в Пензе
 
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Жители дома на улице проспект Строителей 21 собрались на общедомовом собрании, чтобы решить проблему, а именно благоустройство общей территории. К ним присоединился Глава города Пензы Валерий Петрович Савельев. Он лично пообщался с жителями этого дома и выслушал все пожелания.

Этот дом попал в число 35 дворов, который вошёл в программу партии «Единая Россия» - «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год». Только на него будет потрачено два миллиона девятьсот тысяч рублей.

Больше всего жителей волновало, когда им сделают дорогу и детскую площадку.

Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Пензы Михаил Глушков представил гражданам проект, который разработали специалисты, чтобы прийти к общему решению.

«Мы собрались здесь, чтобы решить. Мы ходили с Вашей старшей, и она показывала, что нужно сделать»,-сказал заместитель начальника Управления ЖКХ города Пензы Михаил Глушков.

В ходе встречи Глава города и жители решили, что в рамках этой программы будут сделаны асфальтировка дорог, установлены бордюры, а также урны и скамейки. Также будет организована парковка автотранспорта.

«Нужно отметить, что сейчас в этой программе участвуют депутаты законодательного собрания. Мы вместе определяем какие нужды есть у жителей, чтобы им хотелось сделать во дворе, и совместно принимаем решения»,-рассказал Глава города Пензы, Валерий Савельев.

Жители дома надеются, что после проведённых на территории их дома работ, их двор станет намного лучше.

«У нас ещё есть пожелания по благоустройству детской площадки, хотелось бы, чтобы она была современно оборудована и покрытие, чтобы было удобное. Также хотелось бы, чтобы площадки были удобны не только для детей, но и для подростков. Мы думаем, что, когда приведут все работы наш двор станет лучше»,-поделилась жительница дома 21, Елена Челнокова.     

Валерий Петрович пообещал, что работы на территории этих жильцов начнутся уже в конце июля и будут закончены к началу осени.

В следующем году принять участие в этой программе сможет любой двор города Пензы.      

Новость: Валерия Митякина 29 июня 2017
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