Во Всероссийский День семьи, любви и верности в Пензенской областной библиотеке для детей и юношества пройдет Парад семейных увлечений.

Цель мероприятия - популяризации семейных ценностей, поддержка традиций совместного досуга, в том числе семейного чтения, и раскрытие творческого потенциала детей и родителей.

Участники праздника, объединившись в команды, интересно и творчески представят свое семейное хобби, а проведение интеллектуальных викторин и литературных конкурсов позволит им продемонстрировать эрудицию, смекалку, сплочённость и взаимопомощь.

Сотрудники библиотеки приглашают взрослых отложить повседневные хлопоты и вместе с детьми окунуться в теплую и уютную атмосферу настоящего семейного праздника, который состоится 8 июля в 11.00 (г. Пенза, ул. Толстого, 8а).