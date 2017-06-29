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Парад семейных увлечений
Сегодня в Пензе
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Во Всероссийский День семьи, любви и верности в Пензенской областной библиотеке для детей и юношества пройдет Парад семейных увлечений. Цель мероприятия - популяризации семейных ценностей, поддержка традиций совместного досуга, в том числе семейного чтения, и раскрытие творческого потенциала детей и родителей. Участники праздника, объединившись в команды, интересно и творчески представят свое семейное хобби, а проведение интеллектуальных викторин и литературных конкурсов позволит им продемонстрировать эрудицию, смекалку, сплочённость и взаимопомощь. Сотрудники библиотеки приглашают взрослых отложить повседневные хлопоты и вместе с детьми окунуться в теплую и уютную атмосферу настоящего семейного праздника, который состоится 8 июля в 11.00 (г. Пенза, ул. Толстого, 8а).
Во Всероссийский День семьи, любви и верности в Пензенской областной библиотеке для детей и юношества пройдет Парад семейных увлечений.
Цель мероприятия - популяризации семейных ценностей, поддержка традиций совместного досуга, в том числе семейного чтения, и раскрытие творческого потенциала детей и родителей.
Участники праздника, объединившись в команды, интересно и творчески представят свое семейное хобби, а проведение интеллектуальных викторин и литературных конкурсов позволит им продемонстрировать эрудицию, смекалку, сплочённость и взаимопомощь.
Сотрудники библиотеки приглашают взрослых отложить повседневные хлопоты и вместе с детьми окунуться в теплую и уютную атмосферу настоящего семейного праздника, который состоится 8 июля в 11.00 (г. Пенза, ул. Толстого, 8а).
Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 30 июня 2017
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