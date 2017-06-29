Михаил Торгашин принимает участие в работе Первого Евразийского ортопедического форума

Министр промышленности Пензенской области Михаил Торгашин выступил в рамках Круглого стола Минпромторга России на Первом Евразийском ортопедическом форуме.

В глобальном форуме, который проходит в московском Экспоцентре 29-30 июня, принимают участие более 3000 медицинских специалистов всех уровней из 25 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Евросоюза. Научная программа охватывает множество направлений, связанных с травматологией-ортопедией.

Михаил Торгашин выступил с приветственным словом на пленарном заседании форума, представив Сурский край как центр компетенций по разработке и производству медицинских изделий. В рамках Круглого стола Минпромторга Министр промышленности Пензенской области рассказал об опыте и возможностях по локализации иностранными компаниями производства медицинских изделий в Пензенской области, особо отметив производственные возможности технопарка «Рамеев».