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Михаил Торгашин принимает участие в работе Первого Евразийского ортопедического форума
Сегодня в Пензе
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Министр промышленности Пензенской области Михаил Торгашин выступил в рамках Круглого стола Минпромторга России на Первом Евразийском ортопедическом форуме. В глобальном форуме, который проходит в московском Экспоцентре 29-30 июня, принимают участие более 3000 медицинских специалистов всех уровней из 25 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Евросоюза. Научная программа охватывает множество направлений, связанных с травматологией-ортопедией. Михаил Торгашин выступил с приветственным словом на пленарном заседании форума, представив Сурский край как центр компетенций по разработке и производству медицинских изделий. В рамках Круглого стола Минпромторга Министр промышленности Пензенской области рассказал об опыте и возможностях по локализации иностранными компаниями производства медицинских изделий в Пензенской области, особо отметив производственные возможности технопарка «Рамеев».
Министр промышленности Пензенской области Михаил Торгашин выступил в рамках Круглого стола Минпромторга России на Первом Евразийском ортопедическом форуме.
В глобальном форуме, который проходит в московском Экспоцентре 29-30 июня, принимают участие более 3000 медицинских специалистов всех уровней из 25 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Евросоюза. Научная программа охватывает множество направлений, связанных с травматологией-ортопедией.
Михаил Торгашин выступил с приветственным словом на пленарном заседании форума, представив Сурский край как центр компетенций по разработке и производству медицинских изделий. В рамках Круглого стола Минпромторга Министр промышленности Пензенской области рассказал об опыте и возможностях по локализации иностранными компаниями производства медицинских изделий в Пензенской области, особо отметив производственные возможности технопарка «Рамеев».
Новость: Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области 30 июня 2017
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