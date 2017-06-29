Губернатор Пензенской области и руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ подписали соглашение о взаимодействии между правительством региона и ФАС

Согласно документу, под которым поставили подписи Иван Белозерцев и Игорь Артемьев, стороны обязуются осуществлять защиту конкуренции на территории Пензенской области, создавать условия для эффективного функционирования товарных рынков и повышения инвестиционной активности, повышать информационную открытость деятельности исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления.

Соглашение предусматривает также повышение эффективности ценового (тарифного) регулирования субъектов естественных монополий и содействие внедрению на территории Пензенской области Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации.

«Хорошо, что есть возможность обращаться к коллегам, чтобы организовать предметную работу по проведению в Пензенской области обучающих семинаров, касающихся государственных и муниципальных закупок, - отметил Иван Белозерцев. – Главы многих регионов говорят о схожих проблемах. Мне представляются очень важными грамотная организация и проведение торгов в целях соблюдения антимонопольного законодательства».

Губернатор подчеркнул, что для нашего региона этот вопрос особенно актуален, учитывая объемы дорожного строительства в Пензенской области. На эти цели в 2017 году выделено более 5,5 млрд. рублей.

«Нужно отладить процесс так, чтобы не было нарушений. Требования федерального центра очень жесткие – если субъект не может освоить выделенные средства, они уходят обратно в Минфин и в регион больше не возвращаются. Это заставляет нас очень ответственно проходить к проведению торгов, организуя обучение для государственных и муниципальных служащих», - констатировал Иван Белозерцев.

ФАС обязуется информировать правительство Пензенской области о фактах нарушения антимонопольного законодательства, выявленных в регионе, оказывать консультативную помощь, информировать о состоянии конкуренции на товарных рынках региона, предоставлять данные мониторинга цен и тарифов.

Правительство Пензенской области обязуется представлять Федеральной антимонопольной службе необходимую информацию, рассматривать поступившие от ФАС материалы и обеспечивать участие специалистов исполнительной власти региона в реализации совместных мероприятий.

Соглашение вступило в силу с момента даты его подписания сторонами.