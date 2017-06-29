Состоялось очередное заседание комиссии по защите интересов Первомайского района в сфере экономики

В ходе работы комиссии были рассмотрены вопросы о погашении задолженности по налогам и сборам в бюджет города Пензы и внебюджетные фонды, о принимаемых мерах руководителями предприятий и организаций, индивидуальными предпринимателями по повышению средней заработной платы работникам по видам экономической деятельности, об исполнении требований ст. 25 Закона «О занятости населения в Российской Федерации».

В заседании комиссии приняли участие главный специалист-эксперт Территориального Фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области Столярова Е.В. и ведущий инспектор ГКУ Центра занятости города Пензы Захаров С.И.

По итогам работы комиссии представители организаций и индивидуальные предприниматели представили платежные документы, подтверждающие погашение задолженности и гарантийные письма.