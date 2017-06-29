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 Пятница, 30 июня 2017
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Приемные семьи Пензы приглашаются к участию в Третьем Всероссийском конкурсе «Наши истории»
Сегодня в Пензе
 

В 2017 г. III Всероссийский конкурс приёмных семей «Наши истории» приглашает к участию семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Конкурс «Наши истории» дает возможность поделиться своими жизненными историями приемным семьям и подросткам 14–18 лет, и молодым людям 18–25 лет, и родителям, воспитывающим детей с особенностями развития.

Цель конкурса - улучшить отношение российского общества к институту приёмных семей; преодолеть стереотипы по отношению к семьям, принявшим на воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья. Конкурс «Наши истории» — один из способов заявить о нужности приёмной семьи в России. Он показывает, что только семья способна дать ребёнку любовь, тепло и поддержку, обеспечить гармоничное развитие, социализацию и успешный старт во взрослую жизнь.

Дневники и истории из своей жизни можно прислать на конкурс «Наши истории» до 27 сентября 2017 г. По сложившейся традиции экспертами станут известные общественные деятели, литераторы, журналисты, приёмные родители. С 20 июня до 16 октября 2017 г. будет проходить народное голосование – любой человек сможет проголосовать за конкурсные истории, которые будут размещены на сайте www.nashiistorii.org. Итоги Конкурса «Наши истории» – 2017 Фонд Тимченко объявит 7 ноября 2017 г., а в конце месяца победители в основных номинациях, обладатели гран-при и победители в номинации «Народное голосование» встретятся на церемонии награждения.

Организаторы надеются, что более пристальное внимание к особенным детям и приёмным семьям поможет лучше понять их реальные потребности и рассказать, что диагноз не должен быть приговором для детей-сирот. Любящая семья способна дать ребёнку шанс вырасти развитым и самостоятельным человеком. Участники Конкурса «Наши истории» – 2017 смогут рассказать об этом в своих дневниках.

Возможность поделиться своей историей вызывала большой отклик у приёмных семей по всей России. На первый конкурс в 2015 году свои работы прислали 432 приёмные семьи из 63 регионов России. В 2016 году участниками конкурса стали молодые люди в возрасте от 14 о 25 лет, которые растут в приёмных семьях или уже вышли из приёмной семьи в самостоятельную жизнь. Они прислали на конкурс 214 работ из 43 регионов РФ.

Новость: Оргкомитет Третьего Всероссийского конкурса дневников приёмных семей «Наши истории» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко 30 июня 2017
2017-06-30
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2017-06-30
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#АрхеологическаяНаходка
 
2017-06-30
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2017-06-30
Приемные семьи Пензы приглашаются к участию в Третьем Всероссийском конкурсе «Наши истории»
Дневники и истории из своей жизни можно прислать на конкурс «Наши истории» до 27 сентября 2017 года
 
2017-06-30
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2017-06-30
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2017-06-29
Наш дом-наш двор
Глава города Пензы встретился с жителями дома на улице Строителей 21
 
2017-06-29
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2017-06-29
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 В заключении состоялось торжественное награждение участников областного фестиваля
 
2017-06-29
В Пензенской области 8 июля 2017 года будут отмечать Всероссийский День семьи, любви и верности
 Символом Дня семьи выбрана ромашка - полевой цветок
 

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