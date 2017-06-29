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 Пятница, 30 июня 2017
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В Пензенской области утвержден перечень отдаленных или труднодоступных местностей, в которых субъекты предпринимательства вправе не применять контрольно-кассовую технику
Сегодня в Пензе
 

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подписал постановление, утверждающее перечень отдаленных или труднодоступных местностей на территории Пензенской области, в которых организации и индивидуальные предприниматели вправе при осуществлении расчетов не применять контрольно-кассовую технику. Напомним, что новая редакция 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» вносит значительные изменения в привычный порядок осуществления торговли и внедряет инновации в порядок регистрации и перерегистрации контрольно-кассовой техники, расчетов с покупателями. Также изменения коснулись требований к контрольно-кассовой технике в части обеспечения онлайн - передачи данных о расчетах в электронном виде в Федеральную налоговую службу через операторов фискальных данных.

Согласно законодательству для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих расчеты на территории РФ, с 01 февраля 2017 года вся вновь регистрируемая и перерегистрируемая контрольно-кассовая техника должна регистрироваться по новому порядку, обеспечивать передачу данных о продаже в Федеральную налоговую службу через операторов фискальных данных, а 01 июля 2017 года будут полностью отменены положения старого порядка применения контрольно-кассовой техники.

Соответствующая предварительная работа была проведена специалистами управления рынка продовольствия и лицензирования министерства сельского хозяйства Пензенской области. «Проводились встречи с представителями бизнеса и районных подразделений, курирующих сферы развития потребительского рынка и торговли, на которых давались подробные разъяснения по работе согласно новым требованиям законодательства. Вся подготовительная часть нами проведена должным образом. Также стоит отметить, что все новшества в комплексе позволят построить конкурентный рынок за счет гарантированного выявления нарушений, сократить количество проверок, сделав их точечными и вовлечь покупателей в гражданский контроль. Кроме того, были проведены исследования с целью определения труднодоступных населенных пунктов», - пояснил заместитель начальника управления рынка продовольствия и лицензирования областного минсельхоза Павел Гусев.

Утвержденный губернатором Иваном Белозерцевым перечень населенных пунктов, в которых разрешено осуществление торговли без применения контрольно-кассовой техники, за исключением алкогольной продукции, позволит снизить финансовую нагрузку с предпринимателей. «Это постановление существенно облегчит торговую деятельность для субъектов предпринимательства, расположенных в труднодоступных населенных пунктах, и, безусловно, послужит неким инструментом поддержки малого бизнеса, так как стоимость самого оборудования – онлайн-касс, а также их обслуживания составляет в среднем по минимуму 40 тыс. рублей. Это немалые вложения для предпринимателей в сельской местности», – прокомментировал Павел Гусев.

Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 30 июня 2017
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