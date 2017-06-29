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 Пятница, 30 июня 2017
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Состоялось заседание Общественного Совета при Минпроме Пензенской области
Сегодня в Пензе
 

Под председательством Председателя Совета – А.Ю. Акимова проведено заседание Общественного Совета при Министерстве промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области.

Заместитель Министра - начальник Управления транспортного обслуживания Минпрома Пензенской области Алексей Антипов рассказал о ходе проводимой работы по организации межмуниципальных перевозок в Пензенской области в соответствии с Федеральным законом №220 - ФЗ.

Сформирован реестр межмуниципальных маршрутов, соответствующий требованиям Федерального закона № 220-ФЗ, который размещен на сайте Минпрома Пензенской области.

Обеспечена перевозка пассажиров по 144 межмуниципальным маршрутам на основании 54-х заключенных договоров с уполномоченным исполнительным органом государственной власти и 79 свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок – Минпромом Пензенской области.

В текущем году открыто 2 межмуниципальных маршрута регулярных перевозок («Заречный – Военный городок» и «Пенза – Сахзавод»), 4 новых  маршрута было открыто в прошлом году.

От членов Совета поступило ряд  предложений по расширению полномочий Минпрома Пензенской области, касающихся организации межмуниципальных перевозок в регионе, в рамках данного закона. Также было предложено Министерству на следующий год включить в рамках областного конкурса «Лучший по профессии» проведение конкурса среди водителей транспортных предприятий в номинации «Лучший автомобилист».

По второму вопросу выступил начальник Управления инновационной политики Павел Удалов, который рассказал о реализации кластерных проектов на территории Пензенской области.

В основу кластерного развития Пензенской области легли секторы экономики, являющиеся ключевыми точками роста и имеющие высокий потенциал роста объемов производства, налоговых отчислений, создания рабочих мест, экспорта и инвестиций.

В целях содействия кластерному развитию в Пензенской области создан Центр кластерного развития. Он поддерживает и развивает шесть кластеров: приборостроительный, биомедицинский, кондитерский, стекольный, легкой промышленности и IT-кластер.

Членами Совета дана положительная оценка работы Минпрома Пензенской  области по данным вопросам.

Новость: Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области 30 июня 2017
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