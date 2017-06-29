Фойе Лермонтовской библиотеки снова стало на целый месяц центром притяжения для многочисленных поклонников пензенского искусства – здесь открылась очередная выставка дипломных работ выпускников Пензенского художественного училища имени К. А. Савицкого.



«Коллекцию, которую мы представляем на суд посетителей Лермонтовки, включает только лучшие из лучших работ», – отметила заместитель директора по учебной работе Пензенского художественного училища Таисия Молчанова. – Из 57 дипломных проектов этого года были отобраны только 16. Мы рады, что выставки работ наших выпускников пользуются популярностью и вызывают интерес у пензенской публики».



Организатор выставки в библиотеке преподаватель художественного училища, архитектор и дизайнер Дмитрий Димаков подчеркнул, что в коллекцию включены лучшие работы выпускников всех специальностей: «живопись», «дизайн», «реставрация» и др.



Лермонтовка особенно благодарна одной из участниц выставки – выпускнице Полине Пыпкиной за создание оригинального перекидного календаря, посвящённого 125-летию библиотеки.



В этом году выставка отличается богатством форм и содержания. Посетителей удивят реставрационные работы, а также проекты современных интерьеров, живописные полотна и дизайнерские решения.

Пензенская молодёжь жаждет творить и самовыражаться, а значит, жизнь продолжается! В фойе «Глобус» правит бал Его Величество Талант, и это не может не радовать и не подавать надежды на прекрасное культурное будущее нашего любимого края!