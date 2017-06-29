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Открылась очередная выставка дипломных работ выпускников Пензенского художественного училища имени К. А. Савицкого
Сегодня в Пензе
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Фойе Лермонтовской библиотеки снова стало на целый месяц центром притяжения для многочисленных поклонников пензенского искусства – здесь открылась очередная выставка дипломных работ выпускников Пензенского художественного училища имени К. А. Савицкого. Пензенская молодёжь жаждет творить и самовыражаться, а значит, жизнь продолжается! В фойе «Глобус» правит бал Его Величество Талант, и это не может не радовать и не подавать надежды на прекрасное культурное будущее нашего любимого края!
Фойе Лермонтовской библиотеки снова стало на целый месяц центром притяжения для многочисленных поклонников пензенского искусства – здесь открылась очередная выставка дипломных работ выпускников Пензенского художественного училища имени К. А. Савицкого.
Пензенская молодёжь жаждет творить и самовыражаться, а значит, жизнь продолжается! В фойе «Глобус» правит бал Его Величество Талант, и это не может не радовать и не подавать надежды на прекрасное культурное будущее нашего любимого края!
Новость: Министерство культуры и туризма Пензенской области 30 июня 2017
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