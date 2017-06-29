Пензенская делегация обсудила с белорусскими коллегами вопросы научного сопровождения развития АПК

Делегация сельскохозяйственных товаропроизводителей Пензенской области во главе с заместителем министра региона Эдуардом Каташовым в рамках рабочего визита в Республику Белоруссия посетила РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию». Центр является ведущим научно-исследовательским учреждением аграрной отрасли Беларуси. Своими разработками в области прикладных и фундаментальных исследований и их внедрением в производство вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности Республики.

Делегация ознакомилась с деятельностью и научными разработками центра. Руководством учреждения было отмечено, что разработаны и постоянно совершенствуются современные подходы и направления исследований в области земледелия, селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур.

«Мы ставим перед собой задачи создания новых конкурентоспособных сортов и гибридов зерновых, зернобобовых, крупяных, технических культур с улучшенными хозяйственно-полезными признаками, обладающих устойчивостью к полеганию, болезням и вредителям, морозо- и зимостойкостью, сочетающих высокую отзывчивость на плодородие почвы и устойчивость к лимитирующим факторам среды», - пояснили специалисты центра. Также в ходе экскурсии по научному учреждению делегации рассказали о работе по разработке комплексных, экономически и биологически обоснованных систем использования земли на основе принципов экологизации и ресурсоэнергосбережения, обеспечивающих устойчивую продуктивность пашни, снижение энергозатрат и себестоимости продукции, расширенно воспроизводство плодородия почвы, разработке высокоэффективных, ресурсосберегающих технологий комплексного применения макро- и микроудобрений для новых сортов и сельскохозяйственных культур, обеспечивающих формирование высокой урожайности и качества растениеводческой продукции на уровне требуемых стандартов, новых форм комплексных удобрений, сбалансированных по соотношению питательных веществ, для основных сельскохозяйственных культур с учетом их биологических особенностей и состояния плодородия почв.

Пензенские аграрии в ходе встречи с сотрудниками центра рассмотрели вопросв внедрения ресурсосберегающих интегрированных систем защиты сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков в условиях адаптивного земледелия, усовершенствования высокоэффективных ресурсосберегающих зональных систем мелиоративного земледелия и луговодства, обеспечивающих рост продуктивности мелиорированных земель, устойчивое функционирование агроэкосистем, сохранение и рациональное использование природных ресурсов.

В ходе рабочих переговоров пензенская и белорусская стороны обсудили возможности сотрудничества в области научного сопровождения отраслей АПК.