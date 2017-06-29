На Золотарёвском Городище Археологи обнаружили каменное ядро от катапульты



Это - Не камень. Вернее, камень, но не в обычном, бытовом смысле. Данная археологическая находка - свидетельство осады Золотарёвского Городища с использованием осадных машин- катапульт и баллист.



Результаты геологических анализов показали, что штурмовавшая Золотарёвское Городище армия собирала камни больших размеров рядом с Городищем, частично шлифовала- подгоняя под размер "метательной части" баллист и катапульт.



На Золотарёвском Городище не было в принципе (это подтверждено результатами многолетних археологических исследований) сооружений из камня, постройки делались из легкодоступного материала - дерева. Поэтому версия о принадлежности данных камней к жилым постройкам- исключена. Они, как раз-таки, нужны были, чтобы эти постройки разрушать с безопасного для наступающей армии расстояния!



РуководительЗолотарёвской Археологической Экспедиции: кандидат Исторических наук Татьяна Вячеславовна Осипова Научный Куратор Исследований: профессор исторических наук Белорыбкин Геннадий Николевич



Информационное сопровождение раскопок: проект СТАРКА (vk.com/v_starke) Новость: СТАРКА: Общероссийская Этнографо-Археологическая Экспедиция связи с общественностью 30 июня 2017