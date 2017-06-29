Пензенские аграрии ознакомились с деятельностью Агрокомбината «Дзержинский» Минской области

Делегация аграриев Пензенской области во главе с замминистра областного аграрного ведомства Эдуардом Каташовым продолжает изучать опыт развития АПК Республики Белоруссия. Сельскохозяйственные товаропроизводители посетили ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» Дзержинского района Минской области.

Агрокомбинат представляет собой многопрофильное предприятие.

«Развито несколько основных отраслей: замкнутый цикл производства мяса птицы от производства родительских форм бройлеров и получения инкубационного яйца до производства и реализации продукции глубокой переработки и полуфабрикатов в своей торговой сети; выпуск комбикормов, премиксов и белково-витаминных добавок; разведение крупнорогатого скота, прудовой рыбы, растениеводство», - отметили представители предприятия в ходе ознакомления пензенских коллег с деятельностью агрокомбината.

Сельскохозяйственным товаропроизводителям региона рассказали, что в настоящее время бройлеры выращиваются при напольном и клеточном содержании в 40 птичниках и моноблоках с единовременной вместимостью 2,7 млн голов. Внедрение передовых и высокоэффективных технологий, использование нового оборудования и полноценных кормов позволили превзойти европейский уровень среднесуточного привеса птицы.

«Сегодня этот показатель составляет 63,2 грамма в сутки при сохранности 96,4% поголовья птицы. Производственная мощность инкубационного цеха – 20 млн яиц в год», - прокомментировано в ходе визита.

Пензенских аграриев ознакомили с работой собственного транспортного цеха, товаропроводящей сети – более 50 фирменных магазинов «Фабрика здоровья», универсального комплекса - Центра экологического туризма «Станьково». На территории комплекса в 500 гектаров расположены: военно-исторический партизанский лагерь, представляющий собой реконструкцию типичного лагеря партизанского формирования периода Великой Отечественной войны; зоосад, где в вольерах живут волки, медведица, косули, лани, дикие кабаны, лисицы, павлины, фазаны, страусы, декоративные куры и другие представители фауны; манежи для катания на лошадях и пони.

ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» - самое крупное предприятие района – 14,5 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе 10,7 тыс. гектаров пашни. Имеется мощный автотракторный парк более, чем из 350 единиц современной техники. В филиалах поголовье крупного рогатого скота превышает 10 тыс. голов. Мощность комбикормовых предприятий позволяет производить 95 тыс. тонн высококачественных комбикормов и 16 тыс. тонн премиксов. Агрокомбинат производит 20% всей выпускаемой в республике «птичьей» продукции.