ДТП на улице Аустрина

10-летний ребенок пострадал в результате аварии, произошедшей на улице Аустрина. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей внимательнее вести себя на дороге в период летних каникул.

«28 июня в 12:40 минут напротив дома №122 на улице Аустрина произошло столкновение автомобилей Daewoo Matiz под управлением женщины 1979 года рождения, и Daihatsu Mira, за рулем которого находилась женщина 1988 года рождения. В результате происшествия пассажир автомобиля Daihatsu, мальчик 2007 года рождения, и водитель данного транспортного средства доставлены в медицинское учреждение для полного обследования. Уважаемые водители, в период летних каникул будьте особенно внимательны на дороге», – сказала старший инспектор отдела пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.