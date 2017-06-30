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ДТП на улице Аустрина
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10-летний ребенок пострадал в результате аварии, произошедшей на улице Аустрина. Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей внимательнее вести себя на дороге в период летних каникул.
«28 июня в 12:40 минут напротив дома №122 на улице Аустрина произошло столкновение автомобилей Daewoo Matiz под управлением женщины 1979 года рождения, и Daihatsu Mira, за рулем которого находилась женщина 1988 года рождения. В результате происшествия пассажир автомобиля Daihatsu, мальчик 2007 года рождения, и водитель данного транспортного средства доставлены в медицинское учреждение для полного обследования. Уважаемые водители, в период летних каникул будьте особенно внимательны на дороге», – сказала старший инспектор отдела пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.
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