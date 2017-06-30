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Справочная информация в режиме online
Сегодня в Пензе
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Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области информирует граждан, что электронные государственные услуги и сервисы Росреестра позволяют оперативно и удобным для заявителей способом получить информацию об объектах Единого государственного реестра недвижимости. Также подать заявление на государственную регистрацию прав, подать заявление на государственный кадастровый учет, одновременное заявление на эти услуги и многое другое. Чтобы воспользоваться этой возможностью нужно зайти на сайт Росреестра www.rosreestr.ru, пролистать страницу вниз, перейти к разделу «электронные услуги и сервисы». Сервис позволяет получить общую справочную информацию об объекте недвижимости. Необходимо указать параметры поиска и нажать «сформировать запрос»
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области информирует граждан, что электронные государственные услуги и сервисы Росреестра позволяют оперативно и удобным для заявителей способом получить информацию об объектах Единого государственного реестра недвижимости.
Также подать заявление на государственную регистрацию прав, подать заявление на государственный кадастровый учет, одновременное заявление на эти услуги и многое другое.
Чтобы воспользоваться этой возможностью нужно зайти на сайт Росреестра www.rosreestr.ru, пролистать страницу вниз, перейти к разделу «электронные услуги и сервисы».
Сервис позволяет получить общую справочную информацию об объекте недвижимости. Необходимо указать параметры поиска и нажать «сформировать запрос»
Новость: Валерий Марков 30 июня 2017
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