Справочная информация в режиме online

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области информирует граждан, что электронные государственные услуги и сервисы Росреестра позволяют оперативно и удобным для заявителей способом получить информацию об объектах Единого государственного реестра недвижимости.

Также подать заявление на государственную регистрацию прав, подать заявление на государственный кадастровый учет, одновременное заявление на эти услуги и многое другое.

Чтобы воспользоваться этой возможностью нужно зайти на сайт Росреестра www.rosreestr.ru, пролистать страницу вниз, перейти к разделу «электронные услуги и сервисы».

Сервис позволяет получить общую справочную информацию об объекте недвижимости. Необходимо указать параметры поиска и нажать «сформировать запрос»