Состав пензенского городского Совета по инвестиционному развитию и предпринимательству обновлен

Состоялось заседание Совета по инвестиционному развитию и предпринимательству города Пензы, которое провел глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. Мэр отметил, что недавно состав Совета по инвестиционному развитию и предпринимательству города Пензы был обновлен. В состав Совета вошли руководители производственных предприятий, известные и авторитетные представители бизнес-сообщества, начальники подразделений муниципалитета. Сделано это с целью снизить административные барьеры, обеспечив рабочий режим встреч с предпринимателями.



В ходе рассмотрение и утверждения перечня инвестиционных проектов города Пензы, были высказаны ряд интересных инвестиционных предложений, реализация которых позволила бы развивать правый берег набережной реки Суры напротив «Ростка».

Новость: Валерий Марков 30 июня 2017