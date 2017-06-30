|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Состав пензенского городского Совета по инвестиционному развитию и предпринимательству обновлен
Сегодня в Пензе
|
Состоялось заседание Совета по инвестиционному развитию и предпринимательству города Пензы, которое провел глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. Мэр отметил, что недавно состав Совета по инвестиционному развитию и предпринимательству города Пензы был обновлен. В состав Совета вошли руководители производственных предприятий, известные и авторитетные представители бизнес-сообщества, начальники подразделений муниципалитета. Сделано это с целью снизить административные барьеры, обеспечив рабочий режим встреч с предпринимателями.
Состоялось заседание Совета по инвестиционному развитию и предпринимательству города Пензы, которое провел глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.
Мэр отметил, что недавно состав Совета по инвестиционному развитию и предпринимательству города Пензы был обновлен. В состав Совета вошли руководители производственных предприятий, известные и авторитетные представители бизнес-сообщества, начальники подразделений муниципалитета. Сделано это с целью снизить административные барьеры, обеспечив рабочий режим встреч с предпринимателями.
Новость: Валерий Марков 30 июня 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru