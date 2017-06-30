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Пензенские рыбоводы приняли участие во Всероссийском отраслевом совещании в Ростове-на-Дону
Сегодня в Пензе
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Делегация рыбоводов Пензенской области приняла участие в работе Всероссийского отраслевого совещания в городе Ростове-на-Дону. В повестке дня главным пунктом стало обсуждение вопросов состояния и перспектив развития товарной аквакультуры до 2030 года. Участникам предложили к обсуждению вопросы государственного управления и стратегического планирования развития отрасли и законодательного обеспечения. Кроме того, будут рассмотрены задачи развития рыбоводства, стоящие перед союзами и ассоциациями, вопросы кредитования рыбоводных хозяйств, кадрового обеспечения, а также необходимости научной составляющей для эффективного развития аквакультуры. Практической частью Всероссийского мероприятия стало изучение опыта развития отрасли в субъектах РФ.
Делегация рыбоводов Пензенской области приняла участие в работе Всероссийского отраслевого совещания в городе Ростове-на-Дону.
В повестке дня главным пунктом стало обсуждение вопросов состояния и перспектив развития товарной аквакультуры до 2030 года.
Участникам предложили к обсуждению вопросы государственного управления и стратегического планирования развития отрасли и законодательного обеспечения. Кроме того, будут рассмотрены задачи развития рыбоводства, стоящие перед союзами и ассоциациями, вопросы кредитования рыбоводных хозяйств, кадрового обеспечения, а также необходимости научной составляющей для эффективного развития аквакультуры.
Практической частью Всероссийского мероприятия стало изучение опыта развития отрасли в субъектах РФ.
Новость: Валерий Марков 30 июня 2017
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