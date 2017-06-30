Пензенские рыбоводы приняли участие во Всероссийском отраслевом совещании в Ростове-на-Дону

Делегация рыбоводов Пензенской области приняла участие в работе Всероссийского отраслевого совещания в городе Ростове-на-Дону. В повестке дня главным пунктом стало обсуждение вопросов состояния и перспектив развития товарной аквакультуры до 2030 года. Участникам предложили к обсуждению вопросы государственного управления и стратегического планирования развития отрасли и законодательного обеспечения. Кроме того, будут рассмотрены задачи развития рыбоводства, стоящие перед союзами и ассоциациями, вопросы кредитования рыбоводных хозяйств, кадрового обеспечения, а также необходимости научной составляющей для эффективного развития аквакультуры. Практической частью Всероссийского мероприятия стало изучение опыта развития отрасли в субъектах РФ.

Новость: Валерий Марков 30 июня 2017