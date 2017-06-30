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Торгуют незаконно
Сегодня в Пензе
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Сотрудниками администрации Железнодорожного района города Пензы совместно с представителями УМВД России по городу Пензе проведены рейдовые мероприятия по пресечению торговли в неустановленных местах на территории района. Обследованы территории улиц Луначарского, Кл. Цеткин, Чапаева, Антонова, Тарханова, Чехова вблизи «Центрального рынка».
Сотрудниками администрации Железнодорожного района города Пензы совместно с представителями УМВД России по городу Пензе проведены рейдовые мероприятия по пресечению торговли в неустановленных местах на территории района.
Обследованы территории улиц Луначарского, Кл. Цеткин, Чапаева, Антонова, Тарханова, Чехова вблизи «Центрального рынка».
Новость: Валерий Марков 30 июня 2017
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