Торгуют незаконно

Сотрудниками администрации Железнодорожного района города Пензы совместно с представителями УМВД России по городу Пензе проведены рейдовые мероприятия по пресечению торговли в неустановленных местах на территории района. Обследованы территории улиц Луначарского, Кл. Цеткин, Чапаева, Антонова, Тарханова, Чехова вблизи «Центрального рынка».

По факту выявленных нарушений на граждан и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих несанкционированную торговлю, сотрудниками администрации района составлено 6 административных протоколов. Сотрудниками УМВД России по городу Пензе – 1 протокол. С правонарушителями проведена разъяснительная работа о недопущении подобных фактов в дальнейшем.

Новость: Валерий Марков 30 июня 2017