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 Пятница, 30 июня 2017
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Безопасный и доступный летний отдых
Сегодня в Пензе
 
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Итоги первой оздоровительной смены обсудили на всероссийском селекторном совещании с участием Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка. Открывая его, Анна Кузнецова отметила два главных принципа летнего отдыха детей – это безопасность и доступность.

«Заканчивается первая смена оздоровительной кампании, которая проводится в рамках нового федерального закона. Сделан принципиально важный шаг, назначено ответственное ведомство – Минобразования, разработан проект распоряжения правительства РФ, касающегося основ регулирования и контроля организации отдыха и оздоровления детей. Принят еще ряд документов, направленных на создание условий для безопасного отдыха детей», – сообщила она.

По словам омбудсмена, в 2017 году российских детей принимают более 40 тысяч лагерей разного типа. Более организованной стала работа с детьми-инвалидами. Но все же в регионах остаются проблемы, которые предстоит решать вместе.

«Из-за нехватки финансирования порой закрываются лагеря, сокращается количество путевок. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Общероссийского народного фронта. Есть регионы, в которых нет ни одного муниципального лагеря. Следующая проблема поднималась неоднократно, то, что информация о возможности летнего отдыха для родителей и детей с ограниченными возможностями не так доступна, как хотелось бы», – подчеркнула Анна Кузнецова.

Уполномоченный по правам ребенка сообщила о том, что за период первой смены в детских оздоровительных лагерях не было зафиксировано серьезных нарушений, связанных с безопасностью.

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