В Кадастровой палате по Пензенской области провели лекцию для кадастровых инженеров

В Кадастровой палате провели лекцию для кадастровых инженеров на тему: «Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости. Порядок рассмотрения споров о результатах определения кадастровой стоимости объектов недвижимости».

Кадастровым инженерам рассказали об особенностях государственной кадастровой оценки недвижимости, а именно на что влияет кадастровая оценка недвижимости, о порядке определения кадастровой стоимости, в каких случаях используется кадастровая стоимость и т.п. Также разъяснили порядок рассмотрения споров, возникающие после определения кадастровой стоимости объектов недвижимости.

На мероприятии обозначили основания для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости, в частности, недостоверность сведений о земельном участке, использованных при определении его кадастровой стоимости и установление в отношении земельного участка его рыночной стоимости на дату, по состоянию на которую была установлена его кадастровая стоимость