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Депутат Государственной Думы от Пензенской области Леонид Левин в рамках работы на региональной неделе с рабочим визитом посетил Мокшанский район
Сегодня в Пензе
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Состоялась рабочая встреча депутата Государственной Думы Леонида Левина, Председателя Законодательного Собрания Пензенской области Валерия Лидина и главы района Николая Тихомирова с жителями Мокшанского района. Леонид Левин рассказал о выполнении наказов избирателей района, поделился вопросами законодательной деятельности в интересах области. Особо, политик отметил хорошую инвестиционную привлекательность Мокшанского района, успехи учащихся и преподавателей одной из лучших школ в области. Участники встречи обсудили перспективы развития района, возможные пути решения существующих задач. После встречи с жителями депутат Госдумы от Пензенской области посетил одно из ведущих пищевых предприятий района.
Состоялась рабочая встреча депутата Государственной Думы Леонида Левина, Председателя Законодательного Собрания Пензенской области Валерия Лидина и главы района Николая Тихомирова с жителями Мокшанского района.
Леонид Левин рассказал о выполнении наказов избирателей района, поделился вопросами законодательной деятельности в интересах области. Особо, политик отметил хорошую инвестиционную привлекательность Мокшанского района, успехи учащихся и преподавателей одной из лучших школ в области.
Участники встречи обсудили перспективы развития района, возможные пути решения существующих задач.
После встречи с жителями депутат Госдумы от Пензенской области посетил одно из ведущих пищевых предприятий района.
Новость: Валерий Марков 30 июня 2017
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