Депутат Государственной Думы от Пензенской области Леонид Левин в рамках работы на региональной неделе с рабочим визитом посетил Мокшанский район

Состоялась рабочая встреча депутата Государственной Думы Леонида Левина, Председателя Законодательного Собрания Пензенской области Валерия Лидина и главы района Николая Тихомирова с жителями Мокшанского района.

Леонид Левин рассказал о выполнении наказов избирателей района, поделился вопросами законодательной деятельности в интересах области. Особо, политик отметил хорошую инвестиционную привлекательность Мокшанского района, успехи учащихся и преподавателей одной из лучших школ в области.

Участники встречи обсудили перспективы развития района, возможные пути решения существующих задач.

После встречи с жителями депутат Госдумы от Пензенской области посетил одно из ведущих пищевых предприятий района.