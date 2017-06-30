Леонид Левин приглашает на приём

У Общественной приёмной Леонида Левина — новый адрес: г. Пенза, ул. Некрасова, 24. Именно сюда граждане могут обратиться за помощью к избранному Депутату Государственной Думы.

«Это место очень удобно с точки зрения доступности для граждан. Практически 15 минут — от каждого вокзала. И в этом здании, а также в соседних, находится много министерств и ведомств, с которыми я взаимодействую в своей работе. Это и Центр занятости, и Министерство здравоохранения, трудовая инспекция, Управление ЖКХ», — пояснил Леонид Леонидович.

Первый приём на новом месте уже прошёл, и начался он не с просьбы, а с благодарности. Жители села Кочетовка и Головинщина Каменского района поблагодарили депутата за помощь в строительстве дороги: «Благодаря вашей поддержке, нам было выделено 3 миллиона рублей. Работы велись очень интенсивно. По смете всё верно, никаких замечаний нет».

Качеством выполненных работ жители довольны. Вот только выделенных средств хватило на ремонт лишь половины дороги. Леонид Левин обещал помочь сельчанам довести начатое дело до конца и попросил граждан подготовить письменное обращение: «Чтобы придать динамику решению вашей проблемы, от вас необходимо именно письменное обращение. Здесь же, в приёмной, наши юристы помогут вам правильно его оформить».

На сегодняшний день в приёмную Левина поступило свыше тысячи обращений. Более 80% решено положительно. Пополнить эту статистику рассчитывают и жители микрорайона Шуист, которые обратились к депутату со своей просьбой. Представители родительского комитета хореографического ансамбля «Вдохновение» попросили помещение для занятий: «Нашим детям негде заниматься. Дом культуры «Дружба» построен ещё в 50-е годы пошлого века. А у хореографии — свои требования».

Леонид Левин обещал разобраться в ситуации и помочь творческому коллективу обрести свой дом. Работа с обращениями граждан — приоритетная задача депутата.

«Новый адрес приёмной никак не отразится на самом принципе моей работы с населением. Это — прямой диалог с гражданами! Поэтому мои поездки по области будут продолжены, а встречи с людьми останутся в силе», — подчеркнул Леонид Левин.

Телефоны и график работы приёмной остались прежними.