Умный электронный помощник

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Вести документацию современному предпринимателю гораздо проще, чем это было 10 лет назад. Распоряжением правительства РФ утверждены целевые модели упрощения ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности регионов. Получение госуслуг в электронном виде – не столько ноу-хау, сколько проверенный и надежный механизм.
«Государственные услуги можно получить на сайте Росреестра. Ключом к получению электронных услуг является наличие электронной подписи для заявителей. Электронная подпись позволяет получать полный спектр госуслуг», – рассказал заместитель директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пензенской области Олег Ульянов.
Портал Госуслуг доступен в любое время суток, воспользоваться им можно на рабочем месте, не тратя времени на переезды и очереди.
«Это удобная система оплаты и удобный способ подачи заявлений, главное преимущество –возможность оплатить госпошлину со скидкой 30%», – подчеркнул Олег Ульянов.
Чтобы получить 30%-ную скидку, необходимо подать заявление на услугу через портал Госуслуг, иметь электронную подпись и оплатить выставленный счет любым удобным способом: банковской картой, через электронный кошелек или мобильный телефон.
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