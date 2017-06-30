В Пензе состоялись соревнования УФСИН по рыбной ловле

Через два с половиной часа этот садок был уже полон и взвешен, а победители награждены медалями и кубком. Так впервые в Пензенской области прошли соревнования УФСИН по рыбной ловле. На пруду в Бессоновском районе собрались сотрудники всех исправительных учреждений региона вместе с детьми, которые соревновались в отдельной категории.

«Я рыбачу с малых лет. Первую рыбу поймал, когда мне было пять... Эти соревнования мне очень понравились», - признался участник соревнований в младшей возрастной группе.

За звание лучшего рыболова боролись как командой, так и поодиночке. Победу в общем зачёте одержали сотрудники исправительной колонии — 8: «Победу одержали, благодаря усилиям каждого члена команды! Несмотря на ветреную погоду, соревнования прошли на высоком уровне».

Турнир посвятили памяти бывшего сотрудника отдела специального назначения, Александра Павлова, и обещали сделать традиционным.