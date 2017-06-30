|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
МЧС предупреждает
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
«По данным Пензенского гидрометеоцентра 1 июля на территории нашей области прогнозируется днем по всей территории кратковременный дождь, местами гроза, возможен град, при грозе порывы ветра до 19 м/сек. Жителям Пензенской области Главное управление МЧС России по Пензенской области рекомендует при усилении ветра максимально исключить пребывание на открытой территории. Находясь на улице, избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами. Не ставить свои транспортные средства под деревья и непрочные конструкции. Все подразделения МЧС продолжают функционировать в режиме повышенной готовности. Если же Вы оказались в чрезвычайной ситуации и Вашей жизни угрожает опасность, звоните в службу спасения по номеру «101» с мобильного телефона»,- пояснила начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru