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Отдых у воды
Сегодня в Пензе
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Последняя неделя июня, наконец-то, порадовала пензенцев тёплой погодой. На пляжи пришли первые посетители. Любителей поплавать едва прогретая вода не смутила.
«Несмотря на то, что погода обещает быть тёплой, вода ещё не достаточно прогрелась, и купаться не рекомендуется, — отметил заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пензенской области, Марат Мурсяев. — Купаться разрешается только на освидетельствованных пляжах, оборудованных специальными спасательными постами. В Пензенской области таких восемь».
Но даже на получивших разрешение принимать посетителей пляжах соблюдать правила безопасности необходимо.
«Нужно соблюдать элементарные правила поведения на воде, осознавать ответственность за свою жизнь и здоровье. А в случае опасности, звонить по телефону 01 или 101», — подчеркнул Марат Мурсяев.
Сотрудники МЧС призывают родителей следить за детьми и не оставлять их у воды без присмотра.
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