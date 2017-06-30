У незатейливой, на первый взгляд, конструкции, внутри – сложнейшая электронная и механическая начинка. Права на сбой данное изделие не имеет, поскольку будет установлено рядом с сердцем одного из будущих флагманов полярного флота – ядерным реактором новейшего российского корабля ледовой проводки. И без этого тормозного резистора безопасно застопорить ход атомоход не сможет.

«Данный резистор предназначен для превращения избыточной электроэнергии с привода огромного атомного ледокола в тепловую энергию. Электроэнергия попадает на наши резистивные элементы, гаснет, превращается в тепло и преобразовывается», – рассказал заместитель генерального директора по производству Роман Алексеев.

От чертежа до последнего винтика – это оригинальная разработка пензенских специалистов. По их словам, конструкция получилась уникальной. Аналогов ей нет ни в России, ни за рубежом.

«Это уже вторая отгрузка в данном направлении. Но планируется в дальнейшем еще несколько партий, потому что наше судостроение развивается, и наши партнеры просят у нас следующие поставки», – заметил Роман Алексеев.

В ближайших планах корабелов – спустить на воду не менее четырех ледоколов последней модели. И, значит, на обозримую перспективу завод работой будет обеспечен. Для каждого арктического судна необходим комплект из семи тормозных резисторов. Шесть включенных в контур постоянно и один – резервный. Пенза получила этот заказ в рамках программы импортозамещения.

«В данном случае используются и ядерные реакторы, и двигатели российского производства. И система торможения – тоже российская», – пояснили на производстве.

К сожалению, полностью перейти на отечественные комплектующие не получилось. Часть деталей пока поставляют зарубежные фирмы. В основном, это – электроника.

заместитель генерального директора по производству Роман Алексеев

Корабль на плаву остановит...

На пензенском предприятии освоен выпуск спецоборудования для атомных ледоколов

У незатейливой, на первый взгляд, конструкции, внутри – сложнейшая электронная и механическая начинка. Права на сбой данное изделие не имеет, поскольку будет установлено рядом с сердцем одного из будущих флагманов полярного флота – ядерным реактором новейшего российского корабля ледовой проводки. И без этого тормозного резистора безопасно застопорить ход атомоход не сможет.

«Данный резистор предназначен для превращения избыточной электроэнергии с привода огромного атомного ледокола в тепловую энергию. Электроэнергия попадает на наши резистивные элементы, гаснет, превращается в тепло и преобразовывается», – рассказал заместитель генерального директора по производству Роман Алексеев.

От чертежа до последнего винтика – это оригинальная разработка пензенских специалистов. По их словам, конструкция получилась уникальной. Аналогов ей нет ни в России, ни за рубежом.

«Это уже вторая отгрузка в данном направлении. Но планируется в дальнейшем еще несколько партий, потому что наше судостроение развивается, и наши партнеры просят у нас следующие поставки», – заметил Роман Алексеев.

В ближайших планах корабелов – спустить на воду не менее четырех ледоколов последней модели. И, значит, на обозримую перспективу завод работой будет обеспечен. Для каждого арктического судна необходим комплект из семи тормозных резисторов. Шесть включенных в контур постоянно и один – резервный. Пенза получила этот заказ в рамках программы импортозамещения.

«В данном случае используются и ядерные реакторы, и двигатели российского производства. И система торможения – тоже российская», – пояснили на производстве.

К сожалению, полностью перейти на отечественные комплектующие не получилось. Часть деталей пока поставляют зарубежные фирмы. В основном, это – электроника.