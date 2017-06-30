Спортивная косьба – это не новый вид соревновательных дисциплин, а необходимый элемент подготовки зеленого газона к предстоящему Мундиалю. Засеяли поле смесью семян в середине июня. Сейчас райграс триммингуют уже второй раз, начинает активно всходить мятлик.

Валерий Савин, Вице-губернатор Пензенской области, отметил: «Нам повезло с погодой очень сильно. В июле не было жарких дней, а была очень благоприятная погода для всхода травы. Благодаря этому сейчас мы делаем уже второй покос. Вид у футбольного поля уже вырисовывается».

К газону у ФИФА – особые требования. Поэтому полив и подкормку здесь ведут в строгом соответствии со строгими рекомендациями специалистов. Надземная часть должна быть ровной, мягкой, в меру упругой и стойкой к истиранию, а корневая система – плотной и хорошо сформированной. Здесь наша тренировочная площадка может дать фору местам официальных встреч Чемпионата.

«Насколько я знаю, в Мордовии на стадионе к посеву травы еще не приступали. Поэтому у нас хоть и не основные матчи будут, но поляна практически готова. Будем поддерживать ее в нормальном состоянии к 2018-му году. Главное - чтобы из зимы она вышла в хорошем состоянии!» - отметил Вице-губернатор.

Поле международного класса – это не только безупречный газон, но и его окружение, чтобы и игрокам, и их поклонникам было одинаково комфортно.

Начальник МКУ «УКС» г. Пензы, Игорь Умнов, пояснил: «Ориентировочно, 9 июля будут уже поставлены трибуны на объект. Это как раз касается поля с натуральным покрытием. В настоящий момент также выполнены работы по устройству мачт освещения на объекте и устройство наружных сетей инженерной инфраструктуры».

Будет и второй газон с искусственной травой, и теннисные корты, и новое административное здание, и многое другое. В проекте все обозначено до мелочей. Пока реконструкция идет точно по плану, сделали вывод участники совещания. Основные работы должны завершиться к концу августа.