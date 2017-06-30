Целый арсенал!

С таким арсеналом несколько дней можно было бы отстреливаться от банды вооруженных налетчиков. На территории гаражного массива в районе улицы Фурманова сотрудники полиции обнаружили схрон оружия. Картонная коробка, перевязанная скотчем, была спрятана в зарослях кустарника.

«Внутри находились два пистолета Макарова, пистолет ТТ, травматический пистолет «Байкал» с признаками внесения изменений в конструкцию, обрез двуствольного охотничьего ружья, более 40 патронов для пистолета Макарова и ТТ, а также 4 приспособления для бесшумной стрельбы», – сообщила начальник ОИ и ОС УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

По факту незаконного оружия и боеприпасов проводится проверка. Экспертизе предстоит выяснить, пригодно ли оружие для стрельбы и использовалось ли оно ранее для совершения каких-либо преступлений.