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 Пятница, 30 июня 2017
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Коллекторы-беспредельщики
Сегодня в Пензе
 
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Жизнь этой пензенской семьи изменилась неожиданно и не в лучшую сторону. Телефон Артема начал звонить, почти не умолкая. Неизвестные требовали вернуть займ в микрофинансовую организацию. Хотя мужчина за денежной поддержкой никуда не обращался. По словам потерпевшего, звонки становились все настойчивее, а тон общения все более напряженным. Выяснилось, что клиентом ростовщиков была родственница молодого человека.

«Тем, кто мне угрожал, я ответил, что ни я, ни моя супруга к этому долгу не имеем отношения никакого. После чего начались угрозы, шантаж и прямое вымогание денег. Обещали нашего маленького ребенка «по пакетам расфасовать». Также они писали моим друзьям в социальной сети «Вконтакте», - пояснил Артем Шейкин.

Звонки и смс-сообщения десятками шли и жене Артема. Общение с агрессивными коллекторами доводило Екатерину буквально до слез: «В мой адрес поступают угрозы. Угрозы расправы. Делают рассылку порнографического содержания – по какому адресу могут приехать. Мне тяжело осознавать, что я, человек, который никогда ни у кого в долг не брал, никогда никого не обманывал, приходится все это терпеть».

Артем решил обратиться в полицию с заявлением. Чтобы не быть голословным, сделал аудиозаписи разговоров с вымогателями.

Заявления на подобные действия агентов по выбиванию долгов поступили сразу от нескольких пензенцев. Выводы полицейских были однозначными. Шантажисты действуют не в правовом поле.

«Коллекторы не имеют законных оснований отравлять жизнь родственникам и знакомым заемщиков, досаждая им регулярными звонками и распространением негативной информации. В данном случае коллекторы нарушают закон. А значит, могут понести административную и уголовную ответственность», - подчеркнул Начальник отдела «К» УМВД России по Пензенской области, Михаил Чуватов.

В первую очередь попавшим в поле зрения вымогателей следует написать заявление в кредитную организацию о недопустимости действий злоумышленников. Если это не поможет, ими займутся правоохранительные органы. Как в случае с семьей Шейкиных.

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