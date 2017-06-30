Ежегодно в Пензе в начале июля отмечается Лермонтовский праздник, обычно он проходит в два дня. В первый день, в одноименном сквере проводятся чтение стихов великого поэта и поздравление глав города с праздником, который в Пензе отмечается на ровне с государственными.

«Сегодня мы открываем праздничные мероприятия дней чтения, Лермонтовские дни, которые начинаются в областном центре и продолжаться на земле, которая воспитала этого поэта в его усадьбе в Тарханах»,-сказала министр культуры и туризма Пензенской области. Татьяна Курдова.

В этом году начали отмечать праздник 30 июня в сквере названным в честь поэта. Михаил Юрьевич Лермонтов вписал Пензенскую область и Россию в мировую художественную литературу. Поэтому население всего нашего города и области благодарна ему за все его творчество, которое он подарил миру.

«Русская земля хранит имена и память о тех людях, о великих гениях творческое наследие, которых важно не только для нашей страны, но и для всего мира»,- добавила депутат Законодательного собрания Пензенской области Яна Куприна.

Поздравить всех пензенцев с началом Лермонтовских праздников пришёл глава города Пензы Валерий Петрович Савельев, он отметил, что появление такого сквера в нашем городе, позволяет нам прикоснутся вновь и вновь к творчеству поэта.

«Сердечно поздравляю нас с открытием Лермонтовского праздника. Желаю, чтобы в душе каждого из нас всегда звучали лермонтовские строки «Люблю Отчизну я!». С праздником Вас!»,-поздравил жителей Глава города Пензы Валерий Савельев.

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев, также присоединился к поздравлениям и подчеркнул, что произведения Михаила Юрьевича будут бессмертные и их будут знать и читать во все времена.

«Его рукописи не тленны, а его имя вечно. Нам-землякам сегодня остаётся только гордиться тем, что такой великий человек жил, творил на нашей территории и нам с Вами необходимо беречь эту память»,-подчеркнул Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

В день праздника в сквере звучало множество его выдающихся произведений, а театр исторического танца «Комплимент» организовал дефиле в костюмах 19 века.

В конце праздника в честь памяти великого поэта возложили к его монументу цветы.