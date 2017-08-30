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«Я - гражданин России»
Сегодня в Пензе
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В Москве 26-29 августа 2017 года прошел Всероссийский финальный (очный) этап XVII Всероссийской акции «Я - гражданин России». Участниками финального этапа стали 31 проектная команда из 20 регионов России. Пензенскую область в финале акции представляли учащиеся средней школы № 37 года Пензы: Денис Давыдов, Аркадий Самсонов и Евгения Пастык - победители областного этапа акции. По итогам защиты проектов пензенские школьники заняли 2 место в номинации «Гражданские инициативы». Социальный проект «Путями пензенских бойцов пройдем, их помня славу», руководителем которого была Лариса Казакова, заместитель директора средней школы № 37 г. Пензы, руководитель поискового отряда «Поиск вездеход», реализовывался в течение сентября 2016 - июля 2017 года. Цель проекта - увековечивание памяти бойцов 61-ой стрелковой дивизии, сформированной в 1939 году в г. Пензе. В июле и августе 1941 года эта дивизия держала оборону в районе городов Рогачёв и Жлобин республики Беларуси. 12 тысяч пензенцев было призвано в состав этой дивизии, 10000 из которых погибли в первые дни войны. В ходе реализации проекта на братском кладбище в городе Буда-Кошелево Гомельской области Беларуси состоялось открытие мемориального знака в память командира 61-й стрелковой дивизии, генерал-майора Николая Прищепы. На мемориальном кладбище в деревне Заполье Жлобинского района Беларуси была установлена памятная доска, на которой нанесены имена 22-х бойцов 61-й дивизии, найденных на территории республики во время проведения военно–археологических экспедиций отряда «Поиск - вездеход» - члена регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», в котором состоят учащиеся 37 школы города Пензы.
В Москве 26-29 августа 2017 года прошел Всероссийский финальный (очный) этап XVII Всероссийской акции «Я - гражданин России». Участниками финального этапа стали 31 проектная команда из 20 регионов России.
Пензенскую область в финале акции представляли учащиеся средней школы № 37 года Пензы: Денис Давыдов, Аркадий Самсонов и Евгения Пастык - победители областного этапа акции.
По итогам защиты проектов пензенские школьники заняли 2 место в номинации «Гражданские инициативы».
Социальный проект «Путями пензенских бойцов пройдем, их помня славу», руководителем которого была Лариса Казакова, заместитель директора средней школы № 37 г. Пензы, руководитель поискового отряда «Поиск вездеход», реализовывался в течение сентября 2016 - июля 2017 года.
Цель проекта - увековечивание памяти бойцов 61-ой стрелковой дивизии, сформированной в 1939 году в г. Пензе. В июле и августе 1941 года эта дивизия держала оборону в районе городов Рогачёв и Жлобин республики Беларуси. 12 тысяч пензенцев было призвано в состав этой дивизии, 10000 из которых погибли в первые дни войны.
В ходе реализации проекта на братском кладбище в городе Буда-Кошелево Гомельской области Беларуси состоялось открытие мемориального знака в память командира 61-й стрелковой дивизии, генерал-майора Николая Прищепы.
На мемориальном кладбище в деревне Заполье Жлобинского района Беларуси была установлена памятная доска, на которой нанесены имена 22-х бойцов 61-й дивизии, найденных на территории республики во время проведения военно–археологических экспедиций отряда «Поиск - вездеход» - члена регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России», в котором состоят учащиеся 37 школы города Пензы.
Новость: Министерство образования Пензенской области 30 2017
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