В Железнодорожном районе г. Пензы был проведен межведомственный профилактический рейд по противопожарной безопасности частных жилых домов по улице Парижской коммуны. В рейде приняли участие представитель МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы», сотрудники администрации Железнодорожного района г. Пензы.

В ходе выполнения мероприятий жителям доведены правила противопожарной безопасности в летнем пожароопасном периоде, вручены памятки противопожарной безопасности, доведены меры безопасности по эксплуатации газового и печного оборудования, телефоны вызова экстренных служб.