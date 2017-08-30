На базе завода «Электроприбор» состоялся очередной этап отраслевого областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший оператор станков с ЧПУ».

На торжественной церемонии открытия Врио Министра промышленности Пензенской области Михаил Антонов отметил, что данная номинация введена в конкурс впервые. Он пожелал конкурсантам удачи, добавив, что все соревнующиеся сегодня – профессионалы высочайшего класса и определить среди них лучших будет непросто.

За почетное звание «Лучший оператор станков с ЧПУ» состязались 7 опытнейших мастеров своего дела.

В течение дня на площадке «Электроприбора» выполнялись практические задания и проходили теоретические экзамены. Работу участников конкурса оценивало беспристрастное жюри в составе ветеранов отрасли, которые с помощью измерительных инструментов проверяли качество проделанной конкурсантами работы.

По итогам конкурса, «Лучшим оператором станков с ЧПУ» и обладателем главного приза – автомобиля - стал работник «Электроприбора» Зубаилов Шамиль Магомедович, серебро взял сотрудник «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» Фазулзянов Ильнур Ильдусович, третье место у труженика «НПП Рубин» Дзюбина Павла Александровича.

Все участники конкурса награждены ценными призами. Торжественная церемония награждения победителей состоится 7 сентября, в ходе которой Главой региона Иваном Белозерцевым будут вручены призы победителям конкурса.