|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
«Лучший по профессии» в номинации «Лучший оператор станков с ЧПУ»
Сегодня в Пензе
|
На базе завода «Электроприбор» состоялся очередной этап отраслевого областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший оператор станков с ЧПУ». На торжественной церемонии открытия Врио Министра промышленности Пензенской области Михаил Антонов отметил, что данная номинация введена в конкурс впервые. Он пожелал конкурсантам удачи, добавив, что все соревнующиеся сегодня – профессионалы высочайшего класса и определить среди них лучших будет непросто. За почетное звание «Лучший оператор станков с ЧПУ» состязались 7 опытнейших мастеров своего дела. В течение дня на площадке «Электроприбора» выполнялись практические задания и проходили теоретические экзамены. Работу участников конкурса оценивало беспристрастное жюри в составе ветеранов отрасли, которые с помощью измерительных инструментов проверяли качество проделанной конкурсантами работы. По итогам конкурса, «Лучшим оператором станков с ЧПУ» и обладателем главного приза – автомобиля - стал работник «Электроприбора» Зубаилов Шамиль Магомедович, серебро взял сотрудник «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» Фазулзянов Ильнур Ильдусович, третье место у труженика «НПП Рубин» Дзюбина Павла Александровича. Все участники конкурса награждены ценными призами. Торжественная церемония награждения победителей состоится 7 сентября, в ходе которой Главой региона Иваном Белозерцевым будут вручены призы победителям конкурса.
На базе завода «Электроприбор» состоялся очередной этап отраслевого областного конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший оператор станков с ЧПУ».
На торжественной церемонии открытия Врио Министра промышленности Пензенской области Михаил Антонов отметил, что данная номинация введена в конкурс впервые. Он пожелал конкурсантам удачи, добавив, что все соревнующиеся сегодня – профессионалы высочайшего класса и определить среди них лучших будет непросто.
За почетное звание «Лучший оператор станков с ЧПУ» состязались 7 опытнейших мастеров своего дела.
В течение дня на площадке «Электроприбора» выполнялись практические задания и проходили теоретические экзамены. Работу участников конкурса оценивало беспристрастное жюри в составе ветеранов отрасли, которые с помощью измерительных инструментов проверяли качество проделанной конкурсантами работы.
По итогам конкурса, «Лучшим оператором станков с ЧПУ» и обладателем главного приза – автомобиля - стал работник «Электроприбора» Зубаилов Шамиль Магомедович, серебро взял сотрудник «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» Фазулзянов Ильнур Ильдусович, третье место у труженика «НПП Рубин» Дзюбина Павла Александровича.
Все участники конкурса награждены ценными призами. Торжественная церемония награждения победителей состоится 7 сентября, в ходе которой Главой региона Иваном Белозерцевым будут вручены призы победителям конкурса.
Новость: Министерство промышленности, транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области 30 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Главный редактор Анфалова Марина Ивановна
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru