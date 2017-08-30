Спектакль по пьесе Елизаветы Трусевич «В зале есть врач?»

Решением Экспертного совета конкурса по поддержке современной драматургии при Министерстве культуры Российской Федерации поддержана заявка Пензенского драматического театра на постановку спектакля по пьесе Елизаветы Трусевич «В зале есть врач?». Средства на постановочные расходы будут выделены из федерального бюджета.

Конкурс по поддержке современной драматургии проводится Минкультом России уже в течение нескольких лет. Его задача — содействие созданию спектаклей по новым, еще нигде не поставленным произведениям современных российских авторов. Пензенский театр уже дважды выигрывал этот конкурс — в 2014 и 2015 годах, и тогда на федеральные гранты были поставлены спектакли по документальной пьесе Елены Исаевой «Легко ли выйти замуж в Пензе?» и по исторической драме Ольги Михайловой «Путь левой руки», посвященной бабушке Лермонтова — Елизавете Алексеевне Арсеньевой.

Новая пьеса-победительница «В зале есть врач?», написанная молодым московским драматургом, сценаристом, кинорежиссером Елизаветой Трусевич — это фантастическая история, в которой неожиданно пересекаются судьбы ключевых фигур русской литературы: Александра Сергеевича Пушкина и двух писателей-врачей — Антона Павловича Чехова и Михаила Афанасьевича Булгакова. Написанная в подчеркнуто стилизованной, чуть старомодной манере, она могла бы показаться просто анекдотом, если бы не главная ее тема — равная ответственность за человеческую жизнь и врачей как целителей тела, и писателей как целителей душ. Среди персонажей пьесы не только сами великие литераторы, но и их жены — Наталья Гончарова, Ольга Книппер-Чехова, Елена Булгакова, другие исторические личности — врачи Владимир Даль, Николай Арендт, Иван Спасский и прочие.

Ставить спектакль на малой сцене театра будет московский кино- и театральный режиссер Ансар Халилуллин, хорошо известный пензенским зрителям своими спектаклями: «История одного преступления» по пьесе Ольги Михайловой, посвященной личности П. А. Столыпина (эта постановка вошла в проект «200 лучших российских спектаклей» и доступна для просмотра на интернет-портале культурного наследия России «Культура.рф»), недавним бенефисным спектаклем заслуженной артистки России Галины Репной «Филумена Мартурано» по пьесе Эдуардо Де Филиппо, а также музыкальной сказкой «Новые приключения Братца Кролика и Братца Лиса» по мотивам «Сказок дядюшки Римуса» Джоэля Харриса.

Премьера намечена на конец ноября нынешнего года.