С 1 сентября 2017 года движение на дачных (сезонных) маршрутах переводится на осеннее время с режимом работы 3 дня в неделю: среда, суббота, воскресенье.

Актуальное расписание размещено на конечных остановках в городе и на дачных массивах, его можно уточнить у диспетчеров конечных остановок, а также на сайте системы «Транспортная карта города Пензы»: http://tk-penza.ru/ или по телефону 990-777.