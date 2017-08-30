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С 1 сентября 2017 года движение на дачных (сезонных) маршрутах переводится на осеннее время
Сегодня в Пензе
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С 1 сентября 2017 года движение на дачных (сезонных) маршрутах переводится на осеннее время с режимом работы 3 дня в неделю: среда, суббота, воскресенье. Актуальное расписание размещено на конечных остановках в городе и на дачных массивах, его можно уточнить у диспетчеров конечных остановок, а также на сайте системы «Транспортная карта города Пензы»: http://tk-penza.ru/ или по телефону 990-777.
С 1 сентября 2017 года движение на дачных (сезонных) маршрутах переводится на осеннее время с режимом работы 3 дня в неделю: среда, суббота, воскресенье.
Актуальное расписание размещено на конечных остановках в городе и на дачных массивах, его можно уточнить у диспетчеров конечных остановок, а также на сайте системы «Транспортная карта города Пензы»: http://tk-penza.ru/ или по телефону 990-777.
Новость: Администрация города Пензы 30 2017
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