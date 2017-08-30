Иван Белозерцев посетил предприятие в рамках деловой поездки в Нижнеломовский район посетил птицефабрику

На территории вышеназванного муниципального образования расположены два производственных отделения Васильевской птицефабрики: в городе Нижний Ломов и в селе Кувак-Никольское. Всего работают 17 цехов родительского стада и 7 производственных площадок ремонтного молодняка.



На текущий момент поголовье птицы, в том числе, кур-несушек, составляет свыше 185 тысяч голов. Выпускается инкубаторских яиц порядка 18 миллионов штук в год.



На объектах проведена масштабная реконструкция. Всего на эти цели направлено более 120 миллионов рублей.



Поставщиком ремонтного молодняка, достигшего репродуктивного возраста для Кувак-Никольского производства является площадка Ломовская. На данный момент создано почти 70 тысяч птицемест для единовременной посадки ремонтного молодняка.



Численность работников на выращивании и обслуживании бройлеров составляет 21 человек, среднемесячная заработная плата – около 30 тысяч рублей. Результатом запуска производства на территории Нижнеломовского района является создание дополнительных рабочих мест и увеличение налогооблагаемой базы.



Иван Белозерцев посетил цех родительского стада «Кувак-Никольский» Васильевской птицефабрики, осмотрел производственные площади, уточнил детали технологического процесса, одобрил намерение дальнейшей модернизации агропромышленного предприятия.



«Развитие птицеводческой отрасли – важное направление в секторе АПК Пензенской области. Особое значение имеет обеспечение воспроизводства птицы за счёт площадок, расположенных на нашей территории», - отметил губернатор.



«Расширение производства положительно повлияет не только на экономику Нижнеломовского района, но и станет вкладом в развитие сельскохозяйственной отрасли региона», - подчеркнул он.

Новость: Правительство Пензенской области 30 2017