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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Среда, 30 августа 2017
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Прошла 79 сессия Собрания представителей Неверкинского района 3 созыва
Сегодня в Пензе
 

В работе сессии приняли участие: глава администрации Неверкинского района Моисеев Ю. В., исполяющий обязанности главы района Абдряшитов Д. А., заместители главы, руководитель аппарата администрации Неверкинского района, начальники отделов и управлений администрации Неверкинского района. На сессии были рассмотрены следующие вопросы:

  1. «О внесении изменений и дополнений в бюджет Неверкинского района на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов».
  2. «О внесении изменений в Устав Неверкинского района Пензенской области».
  3. «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Неверкинском районе».
  4. Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Неверкинскому району для расчета размера социальной выплаты за счет средств федерального, регионального и районного бюджетов, направляемой на приобретение (строительство) жилых помещений участниками долгосрочных целевых программ направленных на улучшение жилищных условий  на III квартал 2017 года
  5. «О даче согласия на прием движимого имущества из собственности Пензенской области в собственность Неверкинского  района (автобус ПАЗ-32053-70)».

Новость: Администрация Неверкинского района 30 2017
2017-08-30
В микрорайоне «Шуист» проведены бесплатные юридические консультации с жителями
 За время проведения приема к специалистам обратились 13 человек
 
2017-08-30
В Городищенском районе все учреждения образования в полном объеме готовы к новому учебному году
 С 25 июля 2017 г. по 3 августа 2017 г., согласно Постановлению, проходила приемка образовательных учреждени
 
2017-08-30
Проверка подготовки основной школы в селе Кулясово к новому учебному году
 Заместитель Главы администрации Камешкирский район Николай Терехин посетил основную школу
 
2017-08-30
В Малосердобинском районе продолжает свою работу медико-социальная группа
 Проведён подворный обход домовладений по ул. Карла Маркса с. Малая Сердоба
 
2017-08-30
Глава администрации Шемышейского района Владимир Фадеев провел прием граждан по личным вопросам
 На обращения заявителей были даны подробные разъяснения
 
2017-08-30
В администрации Первомайского района города Пензы состоялось рабочее совещание с председателями ТОС
 Руководителей ТОСов проконсультировали
 
2017-08-30
Подворный обход в селе Чунаки Майского сельсовета
 В ходе проведенного обхода жителям села были даны разъяснения по части благоустройства придворовых территорий
 
2017-08-30
В Тешнярьском сельском библиотечно - досуговом центре прошел районный смотр - фестиваль творчества пожилых людей
 О каждом пенсионере было сказано много хороших слов
 
2017-08-30
В администрации Никольского района состоялось совещание по вопросам соблюдения требований охраны труда при проведении ремонтных работ инженерных сетей
 В совещании приняли участие руководители и специалисты по охране труда организаций жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства
 
2017-08-30
Уборочная страда для картофелеводов Реваевых в самом разгаре
 Картофель - одна из важнейших сельскохозяйственных культур в мире
 
2017-08-30
Губернатор провёл выездные приёмы жителей Наровчатского и Нижнеломовского районов
 Иван Белозерцев поручил начать подготовку к строительству очистных сооружений в Нижнеломовском районе
 
2017-08-30
В Кузнецком районе сельскохозяйственными предприятиями ведется заготовка соломы
 Большая часть которой будет использоваться как подстилка для сельскохозяйственных животных во время зимне-стойлового содержания скота
 
2017-08-30
Губернатор посетил ООО «Пензасемкартофель» в ходе визита в Нижнеломовский район
 Сельскохозяйственное предприятие специализируется на воспроизводстве семенного оригинального, элитного, репродукционного картофеля
 
2017-08-30
Прошла 79 сессия Собрания представителей Неверкинского района 3 созыва
 На сессии были рассмотрены важные вопросы
 
2017-08-30
Иван Белозерцев посетил предприятие в рамках деловой поездки в Нижнеломовский район посетил птицефабрику
 Губернатор оценил реконструкцию цехов
 

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