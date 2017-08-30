Прошла 79 сессия Собрания представителей Неверкинского района 3 созыва

В работе сессии приняли участие: глава администрации Неверкинского района Моисеев Ю. В., исполяющий обязанности главы района Абдряшитов Д. А., заместители главы, руководитель аппарата администрации Неверкинского района, начальники отделов и управлений администрации Неверкинского района. На сессии были рассмотрены следующие вопросы: «О внесении изменений и дополнений в бюджет Неверкинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». «О внесении изменений в Устав Неверкинского района Пензенской области». «О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Неверкинском районе». Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по Неверкинскому району для расчета размера социальной выплаты за счет средств федерального, регионального и районного бюджетов, направляемой на приобретение (строительство) жилых помещений участниками долгосрочных целевых программ направленных на улучшение жилищных условий на III квартал 2017 года «О даче согласия на прием движимого имущества из собственности Пензенской области в собственность Неверкинского района (автобус ПАЗ-32053-70)».

Новость: Администрация Неверкинского района 30 2017