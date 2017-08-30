Губернатор посетил ООО «Пензасемкартофель» в ходе визита в Нижнеломовский район

Сельскохозяйственное предприятие специализируется на воспроизводстве семенного оригинального, элитного, репродукционного картофеля, посевы которого в этом году занимают площадь 80 га. Кроме того, в хозяйстве получают урожай зерновых и зернобобовых культур, лена кудряша.



Для хранения высококачественных семян используют пять картофелехранилищ, общая вместимость которых составляет 5400 тонн, а также четыре сортировочные машины для расфасовки и калибровки картофеля.



В настоящее время на полях предприятия осуществляется уборка урожая, обработано 30 процентов площадей. Урожайность достаточно высокая - 250 ц/га.



Глава региона нацелил руководство ООО «Пензасемкартофель» на тесное взаимодействие с пензенскими аграриями.



«Надо выращивать семенной материал, адаптированный к нашим условиям», - сказал Иван Белозерцев.



«Некоторые сельхозпроизводители региона закупают семена в Беларуси, Голландии, Германии и других странах. Я призываю наших аграриев покупать в Пензенской области - к примеру, ваше предприятие и Лунинский семеноводческий институт предлагают хороший материал», - обратился губернатор к директору организации.



Он уточнил, что данные сорта картофеля лучше приспособлены к выращиванию на Пензенской земле.



Глава региона также отметил важность обмена опытом между растениеводами.



«Надо учиться друг у друга, применять разные технологические циклы в зависимости от условий», - заключил он.

Новость: Правительство Пензенской области 30 2017