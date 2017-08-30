Губернатор провёл выездные приёмы жителей Наровчатского и Нижнеломовского районов

Наталья Злобина из села Орловка Наровчатского района рассказала главе региона о том, что водонапорная башня в селе требует ремонта, в жилых домах слабый напор воды.

В настоящее время сети водопровода передают в муниципальную собственность.

Иван Белозерцев предложил включить объект в программу "Чистая вода" на условиях софинансирования бюджетов регионального и муниципального уровней.

"Муниципальные образования должны участвовать в ремонте объектов водоснабжения", - подчеркнул губернатор.

Он поручил приступить к подготовке документации в ближайшее время.

Предприниматель Владимир Моторин из Наровчата обратился к главе региона по поводу ненадлежащего состояния обочин у центральной дороги. Его аптека располагается рядом с трассой, работники учреждения и его посетители терпят неудобства из-за большого количества пыли и грязи. На трассе интенсивное движение, обочины разбиты, а проводимый ремонт проблемы не решает.

"Глава района должен этим заниматься, следить, а не ждать, когда предприниматели придут на прием к губернатору", - заявил Иван Белозерцев.

"Это ваша зона ответственности, - обратился он главе муниципального образования, - если возникает подобная ситуация - надо садиться, обсуждать и принимать меры. Чтобы жителям и гостям Наровчата было комфортно".

Глава областной исполнительной власти распорядился провести выезд на место и решить проблему.

"Если человек обращается по делу - нужно помочь. Мы говорим, что должны поддерживать бизнес и необходимо этого придерживаться", - нацелил Иван Белозерцев.

Ирина Шакурская пришла к губернатору с обращением от лица жителей села Кривошеевка Нижнеломовского района. В непосредственной близости от населенного пункта располагаются производственные площади ГК "Дамате". Беспокойство жителей вызывают очистные сооружения, которые не справляются с возросшей нагрузкой.

"Знаю эту проблему, вместе с главой муниципального образования мы провели переговоры с руководством Группы компаний "Дамате", они выразили согласие выделить средства и построить очистные сооружения, которые будут работать не только на компанию, но и на город", - сообщил глава субъекта Федерации.

Соответствующее инвестиционное соглашение уже подготовлено. Иван Белозерцев распорядился составить "дорожную карту" и ускорить работу по реализации этого проекта.

С инициативой от Совета женщин Нижнего Ломова пришла на прием Любовь Дурина. Она рассказала о благоустройстве центрального парка в районном центре. Губернатор поблагодарил общественников за активную позицию и дал поручение провести осмотр территории места отдыха с тем, чтобы определить конкретные действия.

"Надо посмотреть, какие работы необходимо провести, чем можно дополнить парк, может быть, новой детской площадкой или другими объектами", - поручил глава Пензенской области.

Он добавил, что вопросы развития городской среды находятся на особом контроле главы государства, и в регионе на это направляются значительные средства.

Другие обращения в адрес губернатора касались ремонта дорог, решения жилищных вопросов, строительства учреждений здравоохранения и иных актуальных тем.