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Губернатор провёл выездные приёмы жителей Наровчатского и Нижнеломовского районов
Сегодня в Пензе
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Наталья Злобина из села Орловка Наровчатского района рассказала главе региона о том, что водонапорная башня в селе требует ремонта, в жилых домах слабый напор воды. В настоящее время сети водопровода передают в муниципальную собственность. Иван Белозерцев предложил включить объект в программу "Чистая вода" на условиях софинансирования бюджетов регионального и муниципального уровней. "Муниципальные образования должны участвовать в ремонте объектов водоснабжения", - подчеркнул губернатор. Он поручил приступить к подготовке документации в ближайшее время. Предприниматель Владимир Моторин из Наровчата обратился к главе региона по поводу ненадлежащего состояния обочин у центральной дороги. Его аптека располагается рядом с трассой, работники учреждения и его посетители терпят неудобства из-за большого количества пыли и грязи. На трассе интенсивное движение, обочины разбиты, а проводимый ремонт проблемы не решает. "Глава района должен этим заниматься, следить, а не ждать, когда предприниматели придут на прием к губернатору", - заявил Иван Белозерцев. "Это ваша зона ответственности, - обратился он главе муниципального образования, - если возникает подобная ситуация - надо садиться, обсуждать и принимать меры. Чтобы жителям и гостям Наровчата было комфортно". Глава областной исполнительной власти распорядился провести выезд на место и решить проблему. "Если человек обращается по делу - нужно помочь. Мы говорим, что должны поддерживать бизнес и необходимо этого придерживаться", - нацелил Иван Белозерцев. Ирина Шакурская пришла к губернатору с обращением от лица жителей села Кривошеевка Нижнеломовского района. В непосредственной близости от населенного пункта располагаются производственные площади ГК "Дамате". Беспокойство жителей вызывают очистные сооружения, которые не справляются с возросшей нагрузкой. "Знаю эту проблему, вместе с главой муниципального образования мы провели переговоры с руководством Группы компаний "Дамате", они выразили согласие выделить средства и построить очистные сооружения, которые будут работать не только на компанию, но и на город", - сообщил глава субъекта Федерации. Соответствующее инвестиционное соглашение уже подготовлено. Иван Белозерцев распорядился составить "дорожную карту" и ускорить работу по реализации этого проекта. С инициативой от Совета женщин Нижнего Ломова пришла на прием Любовь Дурина. Она рассказала о благоустройстве центрального парка в районном центре. Губернатор поблагодарил общественников за активную позицию и дал поручение провести осмотр территории места отдыха с тем, чтобы определить конкретные действия. "Надо посмотреть, какие работы необходимо провести, чем можно дополнить парк, может быть, новой детской площадкой или другими объектами", - поручил глава Пензенской области. Он добавил, что вопросы развития городской среды находятся на особом контроле главы государства, и в регионе на это направляются значительные средства. Другие обращения в адрес губернатора касались ремонта дорог, решения жилищных вопросов, строительства учреждений здравоохранения и иных актуальных тем.
Наталья Злобина из села Орловка Наровчатского района рассказала главе региона о том, что водонапорная башня в селе требует ремонта, в жилых домах слабый напор воды.
В настоящее время сети водопровода передают в муниципальную собственность.
Иван Белозерцев предложил включить объект в программу "Чистая вода" на условиях софинансирования бюджетов регионального и муниципального уровней.
"Муниципальные образования должны участвовать в ремонте объектов водоснабжения", - подчеркнул губернатор.
Он поручил приступить к подготовке документации в ближайшее время.
Предприниматель Владимир Моторин из Наровчата обратился к главе региона по поводу ненадлежащего состояния обочин у центральной дороги. Его аптека располагается рядом с трассой, работники учреждения и его посетители терпят неудобства из-за большого количества пыли и грязи. На трассе интенсивное движение, обочины разбиты, а проводимый ремонт проблемы не решает.
"Глава района должен этим заниматься, следить, а не ждать, когда предприниматели придут на прием к губернатору", - заявил Иван Белозерцев.
"Это ваша зона ответственности, - обратился он главе муниципального образования, - если возникает подобная ситуация - надо садиться, обсуждать и принимать меры. Чтобы жителям и гостям Наровчата было комфортно".
Глава областной исполнительной власти распорядился провести выезд на место и решить проблему.
"Если человек обращается по делу - нужно помочь. Мы говорим, что должны поддерживать бизнес и необходимо этого придерживаться", - нацелил Иван Белозерцев.
Ирина Шакурская пришла к губернатору с обращением от лица жителей села Кривошеевка Нижнеломовского района. В непосредственной близости от населенного пункта располагаются производственные площади ГК "Дамате". Беспокойство жителей вызывают очистные сооружения, которые не справляются с возросшей нагрузкой.
"Знаю эту проблему, вместе с главой муниципального образования мы провели переговоры с руководством Группы компаний "Дамате", они выразили согласие выделить средства и построить очистные сооружения, которые будут работать не только на компанию, но и на город", - сообщил глава субъекта Федерации.
Соответствующее инвестиционное соглашение уже подготовлено. Иван Белозерцев распорядился составить "дорожную карту" и ускорить работу по реализации этого проекта.
С инициативой от Совета женщин Нижнего Ломова пришла на прием Любовь Дурина. Она рассказала о благоустройстве центрального парка в районном центре. Губернатор поблагодарил общественников за активную позицию и дал поручение провести осмотр территории места отдыха с тем, чтобы определить конкретные действия.
"Надо посмотреть, какие работы необходимо провести, чем можно дополнить парк, может быть, новой детской площадкой или другими объектами", - поручил глава Пензенской области.
Он добавил, что вопросы развития городской среды находятся на особом контроле главы государства, и в регионе на это направляются значительные средства.
Другие обращения в адрес губернатора касались ремонта дорог, решения жилищных вопросов, строительства учреждений здравоохранения и иных актуальных тем.
Новость: Правительство Пензенской области 30 2017
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