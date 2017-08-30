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Уборочная страда для картофелеводов Реваевых в самом разгаре
Сегодня в Пензе
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Картофель - одна из важнейших сельскохозяйственных культур в мире. Это полезное растение можно возделывать повсюду, почти при любых климатических условиях с достаточным освещением и температурой. Картофель - ценнейший продукт питания для человека. Уборочная страда для картофелеводов Реваевых в самом разгаре, и на полях, что называется, дым стоит коромыслом. В период уборки картофеля, КФХ «Реваев» приобретено новый картофелеуборочный комбайн. Что и говорить, современная техника не в пример комфортнее и производительней устаревшей советских моделей, но все же не «железо» главный фактор высоких показателей работы сельхозпредприятий района. Специалисты отдела сельского хозяйства администрации района посетили КФХ «Реваев» с.Шкудим. КФХ «Реваев» в «полях» не один десяток лет. Отучившись, Евгений Реваев пошел по стопам отца и выбрал профессию агроном, которая во все времена считается самой востребованной и уважаемой на селе. Ее выбирают в основном сильные люди, не боящиеся взять ответственность на себя. Это работа впередсмотрящих. А лидерам – любое дело по плечу. «Жить на селе, на лоне природы намного лучше, чем в городе,»- считает глава крестьянского (фермерского) хозяйства Евгений Реваев. В хозяйстве возделывается 75 гектаров картофеля и 20 гектаров овощей. На сегодня хозяйство вступило в активную фазу уборки. Практически убран лук, полным ходом идет уборка картофеля и овощей. Конечно, в растениеводстве есть множество проблем, но единственное, что им удается избежать, это проблема сбыта. Экологически чистые овощи и картофель реализуется на ярмарках п.Сосновоборск, г.Пенза, г.Кузнецк, а также в общеобразовательные учреждения и больницы.
Картофель - одна из важнейших сельскохозяйственных культур в мире. Это полезное растение можно возделывать повсюду, почти при любых климатических условиях с достаточным освещением и температурой. Картофель - ценнейший продукт питания для человека.
Уборочная страда для картофелеводов Реваевых в самом разгаре, и на полях, что называется, дым стоит коромыслом.
В период уборки картофеля, КФХ «Реваев» приобретено новый картофелеуборочный комбайн. Что и говорить, современная техника не в пример комфортнее и производительней устаревшей советских моделей, но все же не «железо» главный фактор высоких показателей работы сельхозпредприятий района.
Специалисты отдела сельского хозяйства администрации района посетили КФХ «Реваев» с.Шкудим.
КФХ «Реваев» в «полях» не один десяток лет. Отучившись, Евгений Реваев пошел по стопам отца и выбрал профессию агроном, которая во все времена считается самой востребованной и уважаемой на селе.
Ее выбирают в основном сильные люди, не боящиеся взять ответственность на себя. Это работа впередсмотрящих. А лидерам – любое дело по плечу.
«Жить на селе, на лоне природы намного лучше, чем в городе,»- считает глава крестьянского (фермерского) хозяйства Евгений Реваев.
В хозяйстве возделывается 75 гектаров картофеля и 20 гектаров овощей. На сегодня хозяйство вступило в активную фазу уборки. Практически убран лук, полным ходом идет уборка картофеля и овощей.
Конечно, в растениеводстве есть множество проблем, но единственное, что им удается избежать, это проблема сбыта. Экологически чистые овощи и картофель реализуется на ярмарках п.Сосновоборск, г.Пенза, г.Кузнецк, а также в общеобразовательные учреждения и больницы.
Новость: Администрация Сосновоборского района 30 2017
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