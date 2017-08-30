Картофель - одна из важнейших сельскохозяйственных культур в мире. Это полезное растение можно возделывать повсюду, почти при любых климатических условиях с достаточным освещением и температурой. Картофель - ценнейший продукт питания для человека.

Уборочная страда для картофелеводов Реваевых в самом разгаре, и на полях, что называется, дым стоит коромыслом.

В период уборки картофеля, КФХ «Реваев» приобретено новый картофелеуборочный комбайн. Что и говорить, современная техника не в пример комфортнее и производительней устаревшей советских моделей, но все же не «железо» главный фактор высоких показателей работы сельхозпредприятий района.

Специалисты отдела сельского хозяйства администрации района посетили КФХ «Реваев» с.Шкудим.

КФХ «Реваев» в «полях» не один десяток лет. Отучившись, Евгений Реваев пошел по стопам отца и выбрал профессию агроном, которая во все времена считается самой востребованной и уважаемой на селе.

Ее выбирают в основном сильные люди, не боящиеся взять ответственность на себя. Это работа впередсмотрящих. А лидерам – любое дело по плечу.

«Жить на селе, на лоне природы намного лучше, чем в городе,»- считает глава крестьянского (фермерского) хозяйства Евгений Реваев.

В хозяйстве возделывается 75 гектаров картофеля и 20 гектаров овощей. На сегодня хозяйство вступило в активную фазу уборки. Практически убран лук, полным ходом идет уборка картофеля и овощей.

Конечно, в растениеводстве есть множество проблем, но единственное, что им удается избежать, это проблема сбыта. Экологически чистые овощи и картофель реализуется на ярмарках п.Сосновоборск, г.Пенза, г.Кузнецк, а также в общеобразовательные учреждения и больницы.